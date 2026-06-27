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Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění

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  16:23
Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.

Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace. | foto: Václav Holič

Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky
Škoda 14T
Zastávková tlačítka ve vozech pražské MHD. (červen 2026)
Měření teploty v prostředcích MHD v Praze (17. července 2024)
5 fotografií
Organizátor pražské integrované dopravy musel v sobotu plošně snížit rychlost tramvají na 40 kilometrů v hodině. Učinil tak v reakci na rekordní teploty, které zasáhly Česko a metropoli. Ty totiž způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou projíždět rychlostí pouze 10 kilometrů v hodině. V důsledku toho nabírají tramvaje zpoždění.

„Rychlost tramvají byla z důvodu vysokých teplot, tedy prověšování trolejí (a předběžné opatrnosti) plošně omezena na 40 km/h, v podjezdech na 10 km/h. Prosím, omluvte případná zpoždění, která bohužel už vznikají. Ale primární je v pořádku dojet,“ uvedla Pražská integrovaná doprava na síti X.

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

Nicméně průměrná cestovní rychlost pražských tramvají je podle Dopravního podniku hlavního města Prahy 19 kilometrů v hodině. Omezení se tak dotkne patrně pouze úseků, kde tramvaje jezdí větší rychlostí. Ty však mají dopad na celý systém dopravy.

Dopravní situaci mohou cestující sledovat v reálném čase na stránkách organizátora pražské dopravy mapa.pid.cz. Tamtéž mohou zjistit, zda jimi vyhledávaný spoj disponuje klimatizací.

Tropy a cestování veřejnou dopravou. Jak a kde hledat klimatizované spoje

Pouze necelá pětina pražských tramvají je vybavena celovozovou klimatizací. Celkově DPP vlastní 770 provozních tramvají a pouze 147 z nich disponuje klimatizací. Klimatizované tramvaje typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky.

V Česku v sobotu k 15. hodině padl teplotní rekord od roku 2012. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně
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