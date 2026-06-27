Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění

„Rychlost tramvají byla z důvodu vysokých teplot, tedy prověšování trolejí (a předběžné opatrnosti) plošně omezena na 40 km/h, v podjezdech na 10 km/h. Prosím, omluvte případná zpoždění, která bohužel už vznikají. Ale primární je v pořádku dojet,“ uvedla Pražská integrovaná doprava na síti X.
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Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů
Nicméně průměrná cestovní rychlost pražských tramvají je podle Dopravního podniku hlavního města Prahy 19 kilometrů v hodině. Omezení se tak dotkne patrně pouze úseků, kde tramvaje jezdí větší rychlostí. Ty však mají dopad na celý systém dopravy.
Dopravní situaci mohou cestující sledovat v reálném čase na stránkách organizátora pražské dopravy mapa.pid.cz. Tamtéž mohou zjistit, zda jimi vyhledávaný spoj disponuje klimatizací.
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Pouze necelá pětina pražských tramvají je vybavena celovozovou klimatizací. Celkově DPP vlastní 770 provozních tramvají a pouze 147 z nich disponuje klimatizací. Klimatizované tramvaje typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky.
V Česku v sobotu k 15. hodině padl teplotní rekord od roku 2012. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
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Rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně