V zooparku u Prahy, kde utekl lev, porušili legislativu, zjistila veterinární kontrola

Autor: ,
  14:36
Státní veterinární správa provedla kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud minulý měsíc utekl z výběhu lev. Inspekce sice ještě u konce, doposud však už odhalila porušení legislativy. Zvíře na útěku museli policisté zastřelit.
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který poranil ošetřovatele. (9. srpna 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
9 fotografií

Lev se začátkem srpna podle všeho podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin.

Případ kriminalisté prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.

Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Zatím z ní nevzešel žádný závěr, protože majitel musí ještě doplnit některé dokumenty. Teprve poté bude možné věc uzavřít a podle jejího výsledku případně podat podnět na obec.

„V rámci kontroly byla zjištěna určitá porušení legislativy. Kontrola ale ještě není u konce, tak zatím nemůžeme prozrazovat detaily,“ uvedl Majer.

9. srpna 2025

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy.

Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu je v úterý a ve středu vyhrazena pro školní skupiny. V úterý se mezi žáky však nečekaně objevil také prezident Petr Pavel. Vstoupil...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

Čištění ulic ve městě: kdy se auto odtahuje, jak vysoká je pokuta a kdy se jí dá vyhnout

Stačí přehlédnout přenosnou červeno-modrou značku ve vaší ulici a pokuta je na světě. Se začátkem školního roku se do ulic metropole opět vrátila specializovaná technika a úklidové čety. Kdo nemusí...

18. září 2025  14:55

V zooparku u Prahy, kde utekl lev, porušili legislativu, zjistila veterinární kontrola

Státní veterinární správa provedla kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud minulý měsíc utekl z výběhu lev. Inspekce sice ještě u konce, doposud však už odhalila porušení legislativy. Zvíře na...

18. září 2025  14:36

Vnitřní okruh ať si zaplatí hlavní město, říká pražský lídr motoristů Šťastný

Boris Šťastný je lídrem Motoristů v hlavním městě pro letošní sněmovní volby. Ve straně je expertem na zdravotnictví. Rád by reformoval fungování zdravotních pojišťoven, aby mezi nimi vzniklo větší...

18. září 2025  14:30

Lego představilo svou Svatováclavskou korunu. Je větší i těžší než originál

Kladenská továrna Lego letos slaví 25 let od svého založení. Při té příležitosti představila monumentální repliku Svatováclavské koruny. Model z 128 333 kostek je k vidění na Hradčanském...

18. září 2025  14:25

Posunovací vůz vjel do cesty nákladnímu vlaku, zastavily 13 metrů od sebe

Posunující železniční vůz ve Všetatech na Mělnicku dnes dopoledne projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Soupravy zastavily 13 metrů od sebe. Škoda...

18. září 2025  12:22,  aktualizováno  15:23

Nad Karlovým mostem proletí formace stíhaček, akce se ale posouvá

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná měla začít v 15 hodin,...

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  13:34

Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná...

18. září 2025  12:33

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Osudu unikl na motorce. Pavla Tigrida nově v Praze připomíná kámen zmizelých

Na pražských Vinohradech ve čtvrtek odpoledne přibyl další kámen zmizelých, takzvaný stolperstein. Připomíná exilového publicistu, spisovatele a bývalého ministra kultury Pavla Tigrida. Akci...

18. září 2025  10:25

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

18. září 2025  10:23

V Malešicích se srazil autobus a tři auta, v nemocnici skončili čtyři zranění

Autobus a tři osobní automobily se ve středu večer srazily v Sazečské ulici v pražských Malešicích. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit hasiči, záchranka převezla do nemocnice čtyři...

18. září 2025  6:33,  aktualizováno  8:38

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.