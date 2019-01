Zoopark ve Zvoli musí ukončit chov pum, veterináři mu neprodlouží povolení

Platnost předchozího povolení vypršela loni v srpnu. Majitel zooparku Tomáš Machač požádal o prodloužení, ale veterináři při kontrole zjistili, že chovné prostory nejsou schválené stavebním úřadem pro chov zvířat a byly postavené načerno.

„Správa neudělí povolení k chovu v případech, kdy nejsou zabezpečené podmínky pro potřeby zvířat tak, aby nedocházelo k bolesti, poškození zdraví a zároveň nejsou vybudovaná účinná opatření proti úniku zvířat,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Majitel přesto plánuje, že si zvířata nechá.

„Nemám je teď kam dát, takže o tom budu ještě s veterinární správou jednat,“ uvedl. Do jara chce pumy přestěhovat do nových prostor, odmítl však říci kam.

Kvůli stavbám bez povolení řeší situaci v zooparku i stavební úřad v Jesenici.

„Za to, že nelegální stavby majitel stále neodstranil, od nás dostal už dvě pokuty v celkové hodnotě 30 tisíc korun. Jedna je pravomocná, ale stále nezaplacená, a proti druhé podal odpor. Pokud to majitel dál nebude řešit, postoupím na konci února celou věc exekutorovi. Nelegální stavby budou do jara odstraněné,“ uvedl Demeter Hrečín ze stavebního úřadu.

Ze zooparku už dvakrát pumy utekly. První případ se stal předloni v létě, kdy uteklo sedmiměsíční mládě pumy. Podle majitele někdo vypáčil klec. Další puma utekla loni v červnu, odchytit se ji podařilo až po dvou dnech.