Návštěvníci Zoo Praha mohou zlevněnou procházku využít mezi 17. a 19. hodinou, kdy si na pokladně mohou zakoupit vstupenku za pouhou stovku.
„Vloni se letní podvečerní sleva na vstupném osvědčila, protože motivovala zejména Pražany navštívit zoo ve všední dny po práci a využít tak dlouhých letních večerů,“ řekla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.
|
Navštivte zvířecí ikony Zoo Praha. 28 zastávek, které nesmíte minout
„Podle našich zkušeností se lidé tímto způsobem také vyhýbali horkým dnům nebo šli cíleně pozorovat zvířata, která více aktivují se západem slunce, jako jsou například tasmánští čerti, malé i velké kočkovité šelmy nebo třeba vlci,“ dodala.
Prázdninová sleva na vstupném platí po 17. hodině pro dospělé, studenty, děti, důchodce i pro psí návštěvníky. Výjimku tvoří důchodci nad 70 let, jimž je samozřejmě i v tento čas nadále umožněný vstup do Zoo Praha za symbolickou jednu korunu.
Běžně dospělý návštěvník zaplatí za vstup do zoo 330 korun (elektronicky 300), děti od 3 do 15 let pak 250 (200) korun, stejně jako studenti.
Zoo Praha je v létě otevřená každý den od 9 do 21 hodin. Během horkých dnů chladí návštěvníky i zvířata celkem 28 mlžítek, která osvěžují vzduch napříč areálem zoo.