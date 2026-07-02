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Do zoo za pouhou stovku. Sleva platí po celé prázdniny, ale jen v určitý čas

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  9:05

Manulové v expozici Gobi během horkých letních dní spíš šetří síly a aktivují až v pozdějších hodinách. Na snímku samec Spay. | foto: Zoo Praha - Petr Hamerník

Výrazně ušetřit mohou návštěvníci pražské zoo, když si koupí vstupenku v určitý čas. Sleva se podle vedení zahrady osvědčila loni, a tak se letos opakuje.

Návštěvníci Zoo Praha mohou zlevněnou procházku využít mezi 17. a 19. hodinou, kdy si na pokladně mohou zakoupit vstupenku za pouhou stovku.

„Vloni se letní podvečerní sleva na vstupném osvědčila, protože motivovala zejména Pražany navštívit zoo ve všední dny po práci a využít tak dlouhých letních večerů,“ řekla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.

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„Podle našich zkušeností se lidé tímto způsobem také vyhýbali horkým dnům nebo šli cíleně pozorovat zvířata, která více aktivují se západem slunce, jako jsou například tasmánští čerti, malé i velké kočkovité šelmy nebo třeba vlci,“ dodala.

Prázdninová sleva na vstupném platí po 17. hodině pro dospělé, studenty, děti, důchodce i pro psí návštěvníky. Výjimku tvoří důchodci nad 70 let, jimž je samozřejmě i v tento čas nadále umožněný vstup do Zoo Praha za symbolickou jednu korunu.

Běžně dospělý návštěvník zaplatí za vstup do zoo 330 korun (elektronicky 300), děti od 3 do 15 let pak 250 (200) korun, stejně jako studenti.

Zoo Praha je v létě otevřená každý den od 9 do 21 hodin. Během horkých dnů chladí návštěvníky i zvířata celkem 28 mlžítek, která osvěžují vzduch napříč areálem zoo.

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