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Zoo přesunula orangutany. Kvůli utonutí mláděte jim zruší vodní příkop

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  14:10
Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024) | foto: ČTK

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.
Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)
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Pražská zoo přesunula tři orangutany do jiného pavilonu. Reaguje tím na loňskou tragédii, kdy se ve vodním příkopu utopil pětiletý orangutaní samec Kawi. Příkop nahradí sítí a sklem.

Informoval mluvčí pražské zoo Filip Mašek.

Orangutani sumaterští – samec Pagy, samice Diri a jejich dvouletý syn Harapan – byli přesunuti z Indonéské džungle do Rezervace Dja.

„V novém pavilonu goril nalezli dočasný domov, než Zoo Praha přestaví jejich stávající expozici. Vodní příkop, který doposud odděloval zvířata a návštěvníky, bude nahrazen sítí a sklem,“ uvedl mluvčí.

Lidoopům se tak navíc výrazně zvětší životní prostor. Do zrekonstruovaného habitatu by se měli vrátit zhruba za dva roky.

Přesun orangutanů no nového prostoru pražské zoo. (4. listopadu 2026)

Orangutani budou mezitím žít v sousedství gorilí rodiny v horní části zahrady, kde obydlí expozici donedávna obývanou štětkouny a kočkodany. Trojice si nyní po stěhování zvyká v zázemí pavilonu, k vidění bude v průběhu listopadu.

Čtvrtý z orangutanů chovaných v Zoo Praha, stará samice Mawar, zůstává i nadále v Indonéské džungli.

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

„Po dlouhých a zevrubných debatách, které jsme vedli také s předními evropskými odborníky na chov orangutanů, jsou přesun těchto tří zvířat a následná přestavba nejlepším možným řešením. Mládě se dostane z dosahu vodního příkopu a oblíbení orangutani budou nadále k vidění,“ řekl kurátor primátů Jan Mengr.

Sedmatřicetiletá samice Mawar přitom zatím zůstává na původním místě. „Orangutani jsou přirozeně samotářští, přičemž neduhy stáří sužovaná samice Mawar není se zbytkem chovaných zvířat kompatibilní. S tímto vědomím a také s ohledem na to, že jí samotné nehrozí u vody žádné nebezpečí, jsme se rozhodli ji do začátku stavebních prací nechat v prostoru, na nějž je zvyklá,“ dodal Mengr.

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Zoo k opatření přistoupila po loňském utonutí pětiletého samce Kawiho. Na místě byl instalován systém detekující pád do vody, ale i tak zoo potřebovala vyřešit jiné technické řešení expozice.

Přípravy na přesun orangutanů trvaly několik měsíců. Bylo nutné s vědomím opatřit strop vybrané expozice ochrannou sítí či zabezpečit světla. Dále bylo třeba instalovat nová lana, vyměnit substrát a najít dočasný domov pro kočkodany Brazzovy a štětkouny africké.

Samotný transport orangutanů trval pouhých 45 minut.

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