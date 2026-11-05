Zoo přesunula orangutany. Kvůli utonutí mláděte jim zruší vodní příkop

Informoval mluvčí pražské zoo Filip Mašek.
Orangutani sumaterští – samec Pagy, samice Diri a jejich dvouletý syn Harapan – byli přesunuti z Indonéské džungle do Rezervace Dja.
„V novém pavilonu goril nalezli dočasný domov, než Zoo Praha přestaví jejich stávající expozici. Vodní příkop, který doposud odděloval zvířata a návštěvníky, bude nahrazen sítí a sklem,“ uvedl mluvčí.
Lidoopům se tak navíc výrazně zvětší životní prostor. Do zrekonstruovaného habitatu by se měli vrátit zhruba za dva roky.
Orangutani budou mezitím žít v sousedství gorilí rodiny v horní části zahrady, kde obydlí expozici donedávna obývanou štětkouny a kočkodany. Trojice si nyní po stěhování zvyká v zázemí pavilonu, k vidění bude v průběhu listopadu.
Čtvrtý z orangutanů chovaných v Zoo Praha, stará samice Mawar, zůstává i nadále v Indonéské džungli.
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Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu
„Po dlouhých a zevrubných debatách, které jsme vedli také s předními evropskými odborníky na chov orangutanů, jsou přesun těchto tří zvířat a následná přestavba nejlepším možným řešením. Mládě se dostane z dosahu vodního příkopu a oblíbení orangutani budou nadále k vidění,“ řekl kurátor primátů Jan Mengr.
Sedmatřicetiletá samice Mawar přitom zatím zůstává na původním místě. „Orangutani jsou přirozeně samotářští, přičemž neduhy stáří sužovaná samice Mawar není se zbytkem chovaných zvířat kompatibilní. S tímto vědomím a také s ohledem na to, že jí samotné nehrozí u vody žádné nebezpečí, jsme se rozhodli ji do začátku stavebních prací nechat v prostoru, na nějž je zvyklá,“ dodal Mengr.
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Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm
Zoo k opatření přistoupila po loňském utonutí pětiletého samce Kawiho. Na místě byl instalován systém detekující pád do vody, ale i tak zoo potřebovala vyřešit jiné technické řešení expozice.
Přípravy na přesun orangutanů trvaly několik měsíců. Bylo nutné s vědomím opatřit strop vybrané expozice ochrannou sítí či zabezpečit světla. Dále bylo třeba instalovat nová lana, vyměnit substrát a najít dočasný domov pro kočkodany Brazzovy a štětkouny africké.
Samotný transport orangutanů trval pouhých 45 minut.