Ve tmě září luskoun i gorily. Pražská zoo má jako první světelnou zahradu

„Zvířecích sošek tu je 110, jde o velké světelné lampiony, ovšem světélek jsou tady tisíce, jsou jimi ozdobené stromy, vegetace, louka,“ přiblížil mluvčí pražské zoo Filip Mašek.

K vidění jsou například sloni, žirafy, opice, plameňáci, papoušci, motýli či surikaty. Speciálním přáním zoo byly také sochy jejích vlajkových zvířat – goril a luskouna. Světelnými řetězy jsou opředené také stromy nebo tunelová konstrukce dlouhá 70 metrů, kterou návštěvníci procházejí.

„Nejenže to oživí areál zoo mimo hlavní sezonu, ale nabídne to lidem něco líbivého,“ dodal Mašek s tím, že podobné světelné akce jsou ve světě velmi úspěšné. „Děláme to vůbec poprvé, jsme první zoo v Česku, která takovou výstavu má, tak uvidíme, jaká na to bude reakce návštěvníků,“ řekl a doplnil, že od těch, kteří sochy viděli za světla, byly pozitivní.

Návštěvníci během procházky mohou spatřit i některá zvířata za tmy. „Po cestě uvidí třeba dikobrazy, plameňáky, zvířata, která jsou i přes zimu vidět venku, ale není to o tom, že se jdete prioritně podívat na živá zvířata,“ ujasnil mluvčí.

Zvířata světlo neruší

Živá zvířata údajně světélkující výstava vůbec neruší. „Vše se připravovalo s ohledem na ně, ale tam, kam světlo dolehne, jako třeba k plameňákům nebo velkým dravcům ve voliéře, probíhal zkušební provoz,“ potvrdil Mašek. Šlo podle něj o minimalizování případného šoku zvířat.

„Pár dní dopředu jsme jim tou instalací svítili ve večerních hodinách, a to ještě bez lidí. Zvířata totiž nejsou zvyklá, že by tu někdo byl,“ připustil Mašek s tím, že zvíře nesmí mít pocit stresu. „Neočekávané věci mají spojené s transportem nebo veterinárním vyšetřením, zkrátka s nějakým negativním zážitkem, takže je dobré nechat je na to zvyknout,“ dodal.

Společnost Garden of lights připravila k výstavě i kvíz. Přes QR kód u vchodu si lze stáhnout aplikaci a po cestě plnit soutěžní otázky vepsané na dobře viditelných tabulích.

„Pokud odpovíte na nějakou část z nich správně, tak od nich dostanete nějaký malý dárek na konec,“ prozradil Mašek s tím, že tímto má výstava i interaktivní rovinu. Cestou po „účkovém“ okruhu si návštěvníci mohou pořídit nejen fotky soch, ale využít i přichystané fotopointy.

Ve světě to má úspěch

Plochu k aplikaci výstavy „Světelná zoo“ si polská firma Garden of light od Zoo Praha pronajala na zimní sezonu za milion čtyři sta tisíc korun. „Je to pro nás způsob, jak získat nějaké prostředky na rozvoj zahrady, jde o nemalý peníz,“ komentoval Mašek.

Firma je podle něj úspěšná. „Zdárně to dělala už v několika zahradách po světě jako třeba v Bronxu nebo naposledy ve Wroclawi, kam jim přišlo asi sto tisíc lidí, možná i víc,“ podotkl a dodal, že právě tam vznikl nápad přenést takovou výstavu i do Prahy.

Světelná zahrada otevře svou bránu v dolní části zoo vždy po jejím uzavření. Do konce října vždy od 18 hodin, od začátku listopadu až do února od 17 hodin. O víkendu, pátcích a svátcích pak do 21. hodiny, ve všední dny do 20. hodiny. Zavřeno bude na Štědrý den a na Silvestra.