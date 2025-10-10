Zoo vypustila zubry do výběhu v Dolních Počernicích, pomohou obnově lesostepi

Autor: ,
  15:31
Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. Pomohou obnově lesostepi i záchraně druhu, který byl kdysi na pokraji vyhynutí. Tři samice v sobotu doplní tříletý chovný samec Oskar z Finska. Náklady na výběh byly 21 milionů korun, jeho příprava trvala pět let. Podobným projektem je výběh koní Převalského na Dívčích hradech.
Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. (10....

Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. (10. října 2025) | foto: ČTK

Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. (10....
Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. (10....
Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. (10....
Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. (10....
5 fotografií

„Návrat velkých kopytníků do krajiny pomůže mnoha dalším živočichům. Zubři zde totiž svou přirozenou pastvou a okusem pomohou s obnovou funkčního biotopu,“ uvedla kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová. Výběh má deset hektarů, do budoucna by se mohl rozrůst o dalších pět hektarů.

Součástí výběhu je chovatelské zázemí k ošetřování zubrů a jejich přikrmování a adaptační výběh, kam v pátek chovatelé umístili tříletou Grebelle z Belgie. V sobotu ráno stádo doplní samec Oskar. Dvouleté samice Onelina z plzeňské a Omega z olomoucké zoo byly z tohoto prostoru vypuštěny do výběhu.

Zoo chová celkem devět zubrů, pět v Troji plní osvětovou roli a čtyřčlenné stádo v Počernicích má ukazovat, jakou roli hrají zubři v přírodě. „Tím, že máme dva chovné prostory, můžeme mít dvě chovná stáda, protože zubři jsou stejně jako řada jiných kopytníků býložravci, kde je sociální struktura taková, že je jeden dospělý samec a několik samic,“ řekla Dobiášová.

Pražská zoo opět zachraňuje. Kromě koně Převalského i antilopy nebo gaviály

Vegetaci ve výběhu tvoří volně vyrostlé stromy, křoviny a traviny. Doplňují je vysázené stromy, které jsou zatím chráněné oplocením. Tento biotop by měl být vhodným místem pro hnízdiště ptactva, díky spásání by se zde mělo dařit nektarodárným květinám významným pro motýly a trus zubrů by měl lákat koprofágní hmyz. Výběh doplňuje také tůň. Akademie věd bude vývoj biotopu pravidelně monitorovat.

„Projekt chovu zubrů v Dolních Počernicích je komplexní iniciativou, ze které budou těžit všechny strany. Rozšíří se prostory pro chov pražské zoo, místní krajina se začne uzdravovat a v neposlední řadě se nový výběh díky dvěma vyhlídkám stane atraktivním výletním cílem,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).

Dříve bylo místo podle starosty Počernic Zbyňka Richtera (ODS) skládkou sedimentu z pražských nádrží a potoků. „My jsme začínali na 20 místech v Praze, kdy jsme hledali vhodný pozemek. Nakonec jsme našli tohle. Do roku 2002 to bylo obdělávané pole,“ řekl koordinátor projektu Petr Štepánek (Zelení).

Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát

Zubr evropský je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy, který vymizel z evropské krajiny v první třetině minulého století. V roce 1932 kvůli zubrům vznikla vůbec první mezinárodní plemenná kniha na světě, která je vedená v polské Bělověži. Čistokrevné zubry evropské chová pražská zoo od roku 1948. V roce 1957 se narodilo první mládě, celkem jich odchovala 104 a podporuje jejich navracení do míst jejich původního výskytu.

Pražskou zoologickou zahradu do konce října povedou dvě její náměstkyně, Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová, potvrdila ve čtvrtek náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Mezitím by měli pražští radní rozhodnout o tom, koho dočasně pověří řízením této příspěvkové organizace.

V pátek Komrsková řekla, že si nedokáže představit, že by byl dočasným vedením pověřen někdo jiný než ředitel odboru ochrany prostředí magistrátu Štěpán Kyjovský. Dodala, že radní by mohli řešit vedení zoo a výběr nového ředitele 20. října. Ředitel zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...

Zlatý věk železnice. Nová výstava NTM ukazuje, jak koleje změnily náš svět

Národní technické muzeum v Praze představilo novou výstavu „Co stvořilo železnici, co stvořila železnice“, věnovanou období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice. Návštěvníci...

10. října 2025  15:32

Zoo vypustila zubry do výběhu v Dolních Počernicích, pomohou obnově lesostepi

Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. Pomohou obnově lesostepi i záchraně druhu, který byl kdysi na pokraji vyhynutí. Tři samice v sobotu doplní tříletý chovný samec...

10. října 2025  15:31

Žena obviněná z vraždy dítěte v Kolíně jde do vazby, hrozí jí výjimečný trest

Ženu obviněnou z úterní vraždy své nezletilé dcery poslal kolínský okresní soud do vazby, informovala na webu policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Matce, kterou na místě tragédie našli těžce zraněnou,...

10. října 2025  13:03

Centrum Prahy bylo krátce bez elektřiny, hasiči vyprošťovali lidi z výtahů

Elektřina opět funguje po celé Praze. Výpadek proudu v části metropole, zejména v oblasti Nového Města, Vinohrad a Nuslí, trval kolem 15 minut, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka....

10. října 2025  11:55,  aktualizováno  12:47

Místo květin dar na charitu. Přátelé chystají vzpomínkovou akci na Danu Drábovou

V pražském Foru Karlín se ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer na počest dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která zemřela po vážné nemoci toto...

10. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:28

Praha hlásí za týden dalších 40 případů žloutenky. Začne jako viróza, končí v IKEM

I jedenáct dní po spuštění společné osvětové kampaně hlavního města a pražské hygienické stanice proti šíření žloutenky typu A počet nakažených Pražanů roste. Během uplynulého týdne přibylo dalších...

10. října 2025  10:53

Karlínská kasárna dostala potřebné povolení. Mohou využívat i přilehlé budovy

Provozovatelé společenského a kulturního centra Kasárna Karlín získali od Stavebního úřadu Prahy 8 dodatečné stavební povolení na menší přilehlé budovy na nádvoří. Spolek Pražské centrum je dříve...

9. října 2025  18:36

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu...

9. října 2025  16:05

Do kolejiště na Českomoravské nastoupí dělníci, metro B pojede s omezením

Práce v kolejišti, které souvisejí s rozsáhlou rekonstrukcí stanice Českomoravská, si v sobotu 11. října vyžádají přerušení provozu metra na lince B, a to obousměrně v úseku Florenc –Vysočanská. O...

9. října 2025  15:23

Policie řeší sérii vloupání ve Slivenci. Posílila hlídky, radnice varuje občany

Policie posílila hlídky v pražské městské části Slivenec v Holyni. Důvodem je zvýšený počet vloupání do nemovitostí, ke kterým došlo v uplynulých třech týdnech, potvrdil iDNES.cz policejní mluvčí...

9. října 2025  14:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát

Pražskou zoologickou zahradu povedou do konce října dvě její náměstkyně, Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová. Ve čtvrtek to potvrdila náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Mezitím by měli...

9. října 2025  13:38

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.