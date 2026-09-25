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Zoo Praha oslaví 95. výročí. Přijďte v kostýmu ze 30. let a nechte si vytvořit účes z té doby

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  11:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií
Od prvního otevření pražské zoo uplyne v pondělí 28. září 95 let. Právě odkazem na 30. léta se zahrada rozhodla své narozeniny oslavit a pro návštěvníky připravila speciální program. Nebudou chybět historická vozidla, dobové kostýmy, hudební či taneční vystoupení. Zájemcům kadeřníci zdarma vytvoří také dobový účes.

A zapomínat se nesmí ani na zvířata, v centru pozornosti budou především vzácní koně Převalského. První koně Převalského Zoo Praha přivítala už rok po svém otevření.

„O náročnosti transportů pohovoří zástupci Armády České republiky a program zpestří hudební vystoupení mongolských umělců,“ lákají zástupci Zoo Praha.

Pondělního slavnostního programu se zúčastní také velvyslanci Mongolska a Kazachstánu a návštěvníci si mohou zakoupit i exkluzivní suvenýr.

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„Na 28. září máme pro návštěvníky originální výzvu: Přijďte do zoo v oblečení ze 30. let a získejte drobný dárek! Od kadeřnic v areálu si pak ke svému oděvu můžete nechat vytvořit dobový účes,“ láká zoo na svých webových stránkách.

Dobrou atmosféru umocní také historické automobily a motocykl, nebo kameloti rozdávající noviny.

V rámci dne mohou zájemci shlédnout množství komentovaných krmení a setkání u exotických zvířat. Například v 10 hodin se uskuteční komentovaný program u voliéry dravců, ve 13:30 ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin krmení lvího samce a následně i smečky vlků.

Nebude chybět ani fotokoutek, malování na obličej, módní přehlídka nebo rozhovory s pamětníky.

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