A zapomínat se nesmí ani na zvířata, v centru pozornosti budou především vzácní koně Převalského. První koně Převalského Zoo Praha přivítala už rok po svém otevření.
„O náročnosti transportů pohovoří zástupci Armády České republiky a program zpestří hudební vystoupení mongolských umělců,“ lákají zástupci Zoo Praha.
Pondělního slavnostního programu se zúčastní také velvyslanci Mongolska a Kazachstánu a návštěvníci si mohou zakoupit i exkluzivní suvenýr.
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V pražské zoo se vylíhlo mládě supa mrchožravého. Pak ho odchovala jiná samice
„Na 28. září máme pro návštěvníky originální výzvu: Přijďte do zoo v oblečení ze 30. let a získejte drobný dárek! Od kadeřnic v areálu si pak ke svému oděvu můžete nechat vytvořit dobový účes,“ láká zoo na svých webových stránkách.
Dobrou atmosféru umocní také historické automobily a motocykl, nebo kameloti rozdávající noviny.
V rámci dne mohou zájemci shlédnout množství komentovaných krmení a setkání u exotických zvířat. Například v 10 hodin se uskuteční komentovaný program u voliéry dravců, ve 13:30 ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin krmení lvího samce a následně i smečky vlků.
Nebude chybět ani fotokoutek, malování na obličej, módní přehlídka nebo rozhovory s pamětníky.