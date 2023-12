K jídlu i na drbání. Neprodané vánoční stromky potěšily zvířata v pražské zoo

Zhruba šedesát stromků z tuzemska, které se do Vánoc nepodařilo prodat, skončilo v pražské zoo. Až do pátku zpestřují jídelníček například slonům, dalším zvířatům pak slouží k hraní nebo drbání. Krmení zvířat je až do pátku komentované, na Nový rok pak mohou Pražané využít zvýhodněné vstupné jak do zoo, tak i do botanické zahrady.