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Gastonova dynastie pokračuje. V Zoo Praha přišel na svět lachtanův pravnuk

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  21:13
Zoo Praha v Troji má nového lachtana jihoafrického. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samečka se narodilo samici Daisy 5. června, informovala Zoo Praha v tiskové zprávě. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostocku. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka, takže museli chovatelé v zoo přistoupit k příkrmům.

„Daisy porodila v zázemí za pouhých jedenáct minut, a to ve společnosti další samice, jak je pro tyto ploutvonožce přirozené,“ uvedl vrchní chovatel lachtanů Zoo Praha Jakub Mezei.

Kvůli nedostatku mléka dostávalo mládě dvakrát denně speciální mix, většinou složený ze smetany a rybí svaloviny. Podle kurátora ptáků a lachtanů pražské zoo Antonína Vaidla bylo cílem přikrmování především dát samici čas na rozkojení a zároveň předejít oslabení mláděte.

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„Pravidelné vážení následně ukázalo, že mládě pomalu přibírá. Odchov je ještě stále na začátku, ale zdá se, že je vše na dobré cestě,“ sdělil Vaidl. Potíže s laktací se nakonec podařilo vyřešit a mládě si už podle chovatelů začíná i hrát.

Jakub Mezei doplnil, že samice Daisy si je v roli matky čím dál jistější. Pokud například mládě nedokáže najít struk, umí ho jemně nasměrovat ploutví, aby se dokázalo napít.

Lachtani přichází na svět na souši, plavat se učí až později. Samice lachtanů jihoafrických jsou březí 12 měsíců. Třítýdenního samečka začnou chovatelé zanedlouho přivykat na vaničku. Návštěvníci si ho budou moci v pražské zoo prohlédnout přibližně v polovině srpna.

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Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Vedle samce Osla, který pochází z Belgie a v budoucnu se má stát otcem dalších mláďat, také samici Abebu, Ronju a Daisy s jejím mládětem. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami od roku 1934. První zástupci této skupiny, tehdy ještě lachtani kalifornští, byli darováni slavným hercem Vlastou Burianem. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo nepřetržitě od roku 1991.

V pražské Zoo se narodil pravnuk slavného lachtana jihoafrického Gastona (25. června 2026)
Lachtan Gaston předvádí své žonglérské umění během nedělního krmení v pražské zoologické zahradě.
V pražské zoo se 27.5 kolem šesté hodiny ranní narodil lachtan. Jedná se o potomka slavného Gastona.
Lachtani mlade v Zoo Praha
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