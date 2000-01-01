náhledy
„Pohyblivé figury jsou letošní novinkou – návštěvníci se můžou těšit na tygra sumaterského, pandu červenou nebo třeba mandelíka indického,“ prozradil mluvčí zoo Filip Mašek.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Do Zoo Praha se před zimou vrací světelná výstava od společnosti Garden of Lights, která tu byla i loni. Divokou Afriku letos vystřídá téma Divoká Asie. Letos poprvé lidi překvapí také pohybující se figury zvířat. V dolní části trojského areálu se návštěvníci dočkají 42 vystavených kusů.
V dolní části areálu zahrady bude od pátečního večera vystaveno na odiv návštěvníků 212 lampionů vyobrazující 42 zvířecích druhů asijské fauny, nebude chybět ani kontinentální flóra.
Trasou prohlídky budou k vidění nejen zářící interaktivní zvířata, lidé projdou také 60 metrů dlouhým světelným tunelem, který mění barvy. Atmosféru doladí interaktivní projekce a o další zábavný prvek se postará například kvízová stezka, na kterou odkáže QR kód u vchodu.
K vidění budou i figury významných zvířecích zástupců pražské zoo. „Stejně jako loni v případě goril či luskouna jsme i letos nechali vyrobit speciálně pro Zoo Praha lampiony koní Převalského či bažanta Edwardsova,“ prozradil Mašek.
Jak pro koně Převalského, tak pro bažanta Edwardsova vede zoo Evropský chovný program a úspěšně se podílí na jejich návratu do volné přírody, proto je pro ni důležité tato zvířata popularizovat.
Návštěvníci mohou během procházky spatřit i některá živá zvířata v potemnělé zahradě, jako například dikobrazy nebo plameňáky. Ty podle Maška světélka nijak neruší.
„I letos jsme pochopitelně výstavu připravili po konzultacích se zoology a kurátory tak, aby zvířata chovaná v Zoo Praha nijak nerušila. Světla míří ve směru od expozic a na některých místech, třeba u lemurů variů, jsme navíc nainstalovali zastínění,“ ujistil mluvčí.
Světelná výstava se otevře vždy po uzavření zoologické zahrady, tedy v 18, od listopadu v 17 hodin, a potrvá do 16. února příštího roku.
Stejně jako loni pro ni bude platit zvláštní vstupné a bude mít rovněž vlastní pokladnu a vstupní bránu. Parkoviště pro návštěvníky bude za zvýhodněnou cenu 50 korun.
