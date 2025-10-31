|
OBRAZEM: Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku
Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...
Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu
K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...
Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně
Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...
Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty
Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...
Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka
Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...
Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól
Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...
ONLINE: Slavia - Ostrava, v sestavě i Sanyang, v útoku Chorý s Chytilem
Slávističtí fotbalisté se mohou bodově dotáhnout na Spartu. V utkání 14. kola Chance ligy je jejich soupeřem Baník Ostrava, duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.
Po osmi minutách odhalili hlavu. Na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel
V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina se sesunula ve výkopu, objasnil mluvčí středočeských hasičů Jan...
Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává
„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...
Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu
Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.
Nymburk dál doplňuje kádr, vrací se osvědčený střelec Shumate
Dres mistrovského Nymburka bude po necelém půlroce opět oblékat americký basketbalista Jay Shumate. Nejlepší střelec Středočechů z minulé sezony se do NBL vrací z Francie.
Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu
Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...
Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut
Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...
Olšanům o Dušičkách hrozí kvůli opravám dopravní kolaps, nebude kde parkovat
Letošní dušičková návštěva pražských Olšanských hřbitovů se kvůli rekonstrukci přilehlé tramvajové trati nejspíše neobejde bez komplikací. Podle mluvčí hřbitovů se v oblasti očekává dopravní kolaps a...
Podolská porodnice má Feyereislova nástupce, povede ji Ladislav Krofta
Největší českou porodnici v Praze-Podolí povede od listopadu Ladislav Krofta. Dosavadní ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) Jaroslav Feyereisl končí po 25 letech, informoval v pátek ústav...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Sehnat drogu je dnes snadné. Objednáte na internetu a kurýr přiveze, říká chemička
V autě plném detektorů jezdí k únikům plynu, olejovým skvrnám na vodě, nálezům drog nebo zásobují kolegy hasiče rukavicemi. „Nejčastěji nás ale lidé volají na oxid uhelnatý z karmy,“ říká Petra...