Podle náměstkyně primátora Jany Komrskové je hlavní změnou právě omezení funkčního období. Řízení bude podle Komrskové otevřené i pro uchazeče mimo prostředí zoologických zahrad.
„Protože ten ředitel je zejména manažer. Jak uvnitř té zoologické zahrady, ale i manažer navenek, a měl by být hlavní tváří zoologické zahrady,“ uvedla náměstkyně. „Proto jsme to nechtěli omezovat na nějaké odborné znalosti,“ řekla.
Výhodou pro uchazeče podle náměstkyně zůstává znalost prostředí zoologických zahrad, ale nebude se jednat o podmínku. Mezi požadavky na uchazeče patří dále například vysokoškolské vzdělání či zkušenost s vedením organizace s více než 50 zaměstnanci.
Zadání výběrového řízení bude nyní podle Komrskové zveřejněné zhruba měsíc na portálech, které se zabývají nabídkami pracovních pozic ve veřejné správě. Poté zasedne komise, uskuteční se dvě kola řízení, a v závěrečném kole kandidáti představí vlastní vizi rozvoje zoologické zahrady. Výsledky by podle Komrskové mohly být známy ke konci ledna, nejzazší termín je 16. února.
Výběrová komise bude mít nově devět členů, o dva více než dříve. V komisi kromě politického zastoupení zasedají i odborníci či zástupci ze zaměstnanců zoologické zahrady.
Bývalý ředitel Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka. Někteří zaměstnanci obvinili Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N.
Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září.
Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci z šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě také oznámily odchod z organizace.
Zahradu tak od začátku listopadu vede magistrátní úředník Kyjovský. Podle rozhodnutí rady by měl ve funkci setrvat do konce listopadu a během té doby má vybrat vhodného zaměstnance, který příspěvkovou organizaci povede do ukončení výběrového řízení na nového ředitele zoo.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí.