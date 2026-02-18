Ptačí chřipka zabila v pražské zoo osm ptáků včetně pelikána. Omezení potrvají

  11:53
Mimořádná opatření, která pražská zoo přijala minulý týden po potvrzení ptačí chřipky u některých uhynulých ptáků, budou platit minimálně pět týdnů od potvrzení nákazy. Novinářům to ve středu řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Martin Jánošík z Městské veterinární správy v Praze. V zoo podle něj uhynulo osm ptáků, kteří žili ve venkovních voliérách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, ČTK

Inspektoři po úhynech převzali čtyři ptáky na vyšetření, šlo o pelikána kadeřavého, kvakoše rezavého, kachnu pižmovou a bažanta Edwardsového. Všichni ptáci byli pozitivní na ptačí chřipku, řekl Jánošík.

Mimořádná opatření spočívají v zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost.

Ve stejný den, kdy veterináři vyšetřili ptáky v zoo na ptačí chřipku, zjistili stejnou nákazu také u jednoho racka na pražské náplavce.

Veterináři ve středu připomněli, že pro běžné obyvatele hlavního města je riziko nákazy velmi nízké. V Evropě byly případy onemocnění podle dřívějšího vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy u lidí zaznamenány pouze výjimečně. Vyskytly se u chovatelů nebo ošetřovatelů ptactva, kteří byli ve velmi úzkém a dlouhodobém kontaktu s nakaženými ptáky.

Hygienici po potvrzení nákazy v zoo zmapovali všechny lidi, kteří přišly do kontaktu s uhynulými ptáky nebo při manipulaci s nalezeným kusem na veřejném prostranství. Exponovaným jedincům stanovili lékařský dohled, poučili je o možných příznacích a nastavili jasný postup pro případ, že by se příznaky projevily později.

Jánošík lidem doporučuje, aby na uhynulé ptactvo nesahali, a nálezy uhynulých ptáků nahlásili Městské veterinární správě v Praze nebo městské policii. Profesionálové by podle něj měli nosit jednorázovou ochrannou kombinézu, respirátor, ochranné brýle a jednorázové rukavice.

Veterinární správa už dříve uvedla, že díky legislativní výjimce se ptáci v ohnisku nákazy kolem zoo nebudou utrácet. Podle vývoje nákazové situace budou veterináři případně přijímat další opatření.

18. února 2026  11:53

16. února 2026

