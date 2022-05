Orangutani utekli z výběhu. Zpět je nalákali, jak by napadlo asi každého

Všichni čtyři orangutani v pražské zoologické zahradě se ve čtvrtek v podvečer dostali ven z pavilonu Indonéská džungle. Podařilo se jim rozpojit dva díly nerezové sítě, zpátky je po pár desítkách minut nalákali na to, co by napadlo asi každého: na banán.