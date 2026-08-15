Pražská zoo se těší na nová slůňata. Vyvíjejí se dobře, mají zdravá játra i páteř

„My jsme v posledních dnech dělali kontrolní ultrazvuky obou slonic a vypadá to, že slůňata se vyvíjejí dobře. Na snímcích jsme pozorovali třeba zdravá játra nebo páteř,“ popsal mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Janita by měla porodit zhruba v únoru příštího roku, Tamara pak asi o dva měsíce později, tedy v dubnu.
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Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony
Pražská zoo chová v současnosti šest slonů indických, samce Maxima a samice Gulab, Shanti, Lakunu, Tamaru a Janitu. Do Prahy 28letý samec Maxim přišel teprve letos v červnu z ostravské zoo. V Praze má podle Maška zůstat několik let a s místními samicemi se pářit nebude. Do Ostravy naopak odcestoval 43letý Ankhor, který byl dříve součástí pražského stáda, a nyní v Ostravě obohatí tamní chov.
Za posledních dvanáct let se v Praze narodilo pět slůňat. Chov slonů se podle zoo výrazně proměnil po otevření Údolí slonů v roce 2012, které umožnilo vytvořit podmínky bližší přirozenému způsobu života těchto zvířat.
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Cílem pražského chovu je podle Maška vytvářet slonům sociální prostředí podobné tomu, které mají ve volné přírodě. Samice tam obvykle zůstávají ve stádu se svou matkou a vytvářejí rodinné skupiny vedené nejstarší samicí. Samci se naopak postupně od mateřského stáda oddělují. „Cílem pražského chovu je mít slony v sociálních strukturách, které jsou jim přirozené. Samozřejmě to pak přispívá ke zdraví, množí se a ta stáda fungují,“ sdělil Mašek.
V sobotu pražská zoo chov těchto zvířat přiblíží návštěvníkům také při oslavách Světového dne slonů. Součástí programu v Údolí slonů jsou komentovaná setkání, při kterých se lidé dozvědí více o životě slonů, jejich chovu i ochraně, nebo například herní stanoviště či výroba papíru ze sloního trusu.
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Ve 14 hodin mohou návštěvníci sledovat také komentované koupání slonů, které je podle Maška v současnosti stále výjimečnější. Možné už je totiž jen u nejstarších slonic Gulab a Shanti, kterým je 67 a 50 let.
„Koupání slonů, které v sobotu návštěvníci uvidí, je výjimečné, protože už ho děláme jen se Shanti a Gulab, tedy se starými slonicemi. U nové generace se chov vždy odehrává přes nějakou bariéru, přes kontaktní stěnu. Gulab a Shanti jsou ale na koupání zvyklé, protože vyrostly v jiné době, takže se k nim ještě vstupuje. Návštěvníkům tak můžeme zprostředkovat tento zážitek, který se stále stává výjimečnějším,“ řekl Mašek.
Zoo Praha chová slony od roku 1933, kdy z tehdejšího Cejlonu, dnešní Srí Lanky, přišel něco přes rok starý slon indický Baby. Poté se v ní vystřídali čtyři sloni afričtí, jeden slon pralesní a několik dalších slonů indických. Dnes chová pouze slony indické.