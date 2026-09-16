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V pražské zoo se vylíhlo mládě supa mrchožravého. Pak ho odchovala jiná samice

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  15:28
Chovatelé využívají při krmení supa maňáskovou metodu, která brání přilnutí...

Chovatelé využívají při krmení supa maňáskovou metodu, která brání přilnutí mláděte k člověku. | foto:  Petr Hamerník, Zoo Praha

Aktuální podoba supa Kaliho už připomíná dospělého jedince.
Mládě supa ve věku tří dnů.
Matka mláděte Kaliho, ze Sýrie přivezená samice Qalamoon.
Veterinární kontrola supů.
5 fotografií
V pražské zoologické zahradě se 12. července vylíhlo mládě supa mrchožravého. Mladý samec dostal jméno Kali. Jeho rodiče pocházejí z volné přírody a do Prahy se oba dostali po vážných zraněních. S odchovem neměli zkušenosti, mládě proto chovatelé umístili k jiné samici.

Kali se vylíhl z vejce, které samice Qalamoon snesla přímo v takzvané seznamovací voliéře, kam byla přemístěna z karantény. Kvůli nevhodnému místu a vzácnosti vejce ho chovatelé přemístili do líhně.

Po vylíhnutí bylo mládě umístěno k samici Deboře, která už v minulosti přijala do péče jiné mládě.

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Současně ho chovatelé dokrmovali pomocí maňáska, který napodobuje hlavu dospělého supa mrchožravého. „Tato prověřená metoda brání škodlivému vtištění mláděte na lidskou tvář chovatele,“ vysvětlil Mašek.

Mládě nyní podobou začíná připomínat dospělého supa mrchožravého. Do kompletního šatu dospělého jedince však doroste až za několik let.

Mladý samec má v budoucnu posílit chov supů mrchožravých v jiné evropské zoologické zahradě, uvedl mluvčí.

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Otec mláděte Brok se do Prahy dostal v červnu 2022 společně s dalším samcem jménem Loki. Oba byli nalezeni na farmě v Libanonu, kde byli s dalším supem ilegálně drženi.

Zatímco jeden z trojice mohl být po záchraně vypuštěn do volné přírody, Brok a Loki měli zhojené zlomeniny křídel a v těle olověné broky, kvůli čemuž se nemohli vrátit do přírody. Loki v dubnu 2023 odešel do Francie, aby posílil tamní chov supů mrchožravých, Brok zůstal v Praze.

Veterináři mu odstranili tři broky, dalších šest mu podle veterinářky Heleny Vaidlové zůstane v těle pravděpodobně natrvalo. Tím získal i své jméno. „Z těla jsem mu odstranila tři broky, dalších šest střel v jeho těle zůstane nejspíš navždy. Jsou zapouzdřené a operace by byla riskantní,“ uvedla.

Matka mláděte Qalamoon byla během migrace v roce 2019 nebo 2020 odchycena v Sýrii. O dva roky později ji společně s dalším mladým supem našli v ilegálním chovu a oba byli zabaveni.

Zatímco mladý sup se zotavil a byl vypuštěn do volné přírody, Qalamoon měla zraněné křídlo. Po náročných jednáních se v září 2022 dostala do Zoo Praha a zařadila se do Evropského chovného programu (EEP).

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Supi mrchožraví jsou jediným tažným druhem supa v Evropě. Při migraci mezi evropskými hnízdišti a africkými zimovišti urazí až 5000 kilometrů. Ohrožují je mimo jiné střety s elektrickým vedením a větrnými elektrárnami, nelegální odchyt nebo zastřelení.

Zoo Praha podle svých údajů odchovala už 40 mláďat supa mrchožravého. Spolupracuje také na jeho návratu do volné přírody. Ve spolupráci s organizací Green Balkans dosud vypustila v bulharském pohoří Východní Rodopy 13 supů ze svého chovu.

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