Pražskou zoo dočasně povede náměstek Machek. Volba nového ředitele bude v únoru

  12:17
Pražští radní pověřili vedením zoologické zahrady dosavadního náměstka Miroslava Machka. Zahradu povede od pondělí do jmenování nového ředitele, který vzejde z výběrového řízení. K definitivní volbě by mělo dojít 16. února. Bývalý ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek rezignoval k 31. říjnu v důsledku obvinění z šikany. V listopadu byl vedením organizace pověřen ředitel odboru ochrany prostředí pražského magistrátu Štěpán Kyjovský. Machek v zahradě působí jako zoologický náměstek.
foto:  Michal Sváček, MAFRA

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) už dříve uvedla, že výběr dočasného ředitele bude jedním z hlavních úkolů Kyjovského. Pracovní vztahy v zahradě jsou totiž poznamenané kvůli obviněním z bossingu a šikany. Ta mířila nejen na bývalého ředitele Bobka, ale také na jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou.

Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu.

Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. Bývalý ředitel Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010. Odchod z organizace už dříve oznámily i Švejdová s Novákovou.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí.

