Chci uklidnit situaci a rozptýlit obavy, říká budoucí ředitelka pražské zoo

Vedení hlavního města v pondělí představilo novou šéfku pražské zoologické zahrady v Troji. Nástup Lenky Poliakové zároveň znamená konec mužské nadvlády v zoo. V jejím čele od otevření v září 1931 stálo dosud šestnáct mužů. „Jedna z nových věcí, které bych chtěla přinést, je větší angažovanost zaměstnanců. To znamená, aby měli větší podíl na chodu organizace a dalším směřování zoo,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz Poliaková, která se funkce ujme od března.
Jaké jsou vaše priority při nástupu do funkce ředitelky?
Určitě bych ráda pokračovala v dobré práci mých předchůdců. Co se týká provozu, skladby zvířat, fungování zahrady navenek, je na co navazovat.

Představíte své první kroky ve vedení instituce?
Jedna z nových věcí, které bych chtěla přinést, je větší angažovanost zaměstnanců. To znamená, aby měli větší podíl na chodu organizace a dalším směřování zoo. Je to zároveň to první, čemu se budu věnovat. Zaměstnanci žijí přechodnou dobu v nejistotě. Chci proto rozptýlit jejich případné obavy, uklidnit situaci, nervozitu, která může uvnitř panovat. Také chci přinést své zkušenosti z podnikání i státní správy a zajistit ekonomickou i personální stabilitu.

Na co se mohou těšit návštěvníci s novým vedením?
Ráda bych se věnovala zvýšení osvětové činnosti zoo. Domnívám se, že každý návštěvník zahrady by si měl domů odnést inspiraci, poučení. Jak k přírodě, biodiverzitě, tak třeba enviromentálním otázkám. Domnívám se, že osvětová činnost propojená s návštěvnickým zážitkem je něco, co bych vůči veřejnosti ráda zlepšila.

V zoo začala například výstavba nového pavilonu ledních medvědů. Dojde také k investicím do dalších expozic?
Určitě chci pokračovat v další výstavbě pavilonu Arktida pro lední medvědy, která je již v běhu. Je to dobrá věc a určitě na to chci navázat. Arktida tedy zůstává mou prioritou. V případě rozvoje dalších expozic, to je otázka více na jejich kurátory, skutečné odborníky, kterých má zahrada dost.

Dojde s vaším nástupem do ředitelské funkce k personálním změnám?
Neplánuji to, nejdu tam s tímto cílem. Domnívám se, že v zahradě pracuje spoustu lidí, kteří jsou k této instituci loajální. Pokud budou loajální také nadále, budu s nimi ráda spolupracovat.

Kromě obvinění ze šikany zaměstnance trápí také nízké platy.
Tohle je problém každé příspěvkové organizace. Je trochu brzo na to, abych říkala, jestli platy odpovídají, nebo ne, a zda má tato instituce prostor, aby je zvyšovala. Ráda bych se věnovala ekonomickému zvýšení efektivity mimo jiné s cílem, aby případně i z těchto prostředků zbylo něco pro zaměstnance.

