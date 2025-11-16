Firma, která měla napravit vztahy v pražské zoo, odstoupila od smlouvy

Autor: ,
  11:01
Firma Konsent Solutions, kterou si pražský magistrát najal na prověření pracovního prostředí v zoologické zahradě, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, odstoupila od objednávky, napsal server Novinky.cz.
Fotogalerie4

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí. (duben 2023) | foto: ČTK

Zakázku za 210 tisíc korun společnost získala od města bez výběrového řízení, krátce poté někteří zastupitelé kritizovali, že firma byla založena jen krátce před podpisem smlouvy a neměla živnostenské oprávnění. Zastupitelé pak uložili městské radě, aby smlouvu ukončila.

„K ukončení objednávky došlo zasláním odstoupení ze strany Konsentu v pondělí 10. listopadu. Plnění z objednávky se neuskutečnilo a nebylo ani zahájeno. Objednávka byla platná a v současné době je ukončena,“ sdělil webu mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Firmu si magistrát najal na napravení pracovního prostředí v pražské zoo po odchodu ředitele Miroslava Bobka, kterého někteří zaměstnanci obvinili z bossingu a šikany podřízených. Jednatelka firmy Johanna Nejedlová koncem října řekla, že na základě právních posudků mohla smlouvu s Prahou podepsat, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, nicméně ukončení smlouvy zváží.

Firma měla za úkol prověřit situaci

Společnost s ručením omezením Konsent Solutions byla založena 7. října a magistrát oznámil podpis smlouvy s ní 21. října. Společníkem ve firmě je nezisková organizace Konsent, která vznikla v roce 2016 a věnuje se mimo jiné vztahům na pracovišti. Obě organizace vede Nejedlová.

Úkolem Konsentu mělo být prověření situace v zoologické zahradě a napravení vztahů mezi zaměstnanci. Firma je měla školit o problematice bossingu a šikany a nastavit způsoby jejich řešení i prevence.

Bobek obvinění ohledně bossingu a šikany podřízených odmítl, nicméně k 31. říjnu rezignoval. Počátkem listopadu Praha vypsala výběrové řízení na nového ředitele, kterého vybere do 16. února příštího roku. Zoo dočasně vede ředitel odboru ochrany prostředí pražského magistrátu Štěpán Kyjovský.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro

Nejčtenější

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Firma, která měla napravit vztahy v pražské zoo, odstoupila od smlouvy

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí. (duben 2023)

Firma Konsent Solutions, kterou si pražský magistrát najal na prověření pracovního prostředí v zoologické zahradě, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, odstoupila od objednávky,...

16. listopadu 2025  11:01

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Premium
Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz se spalovacím motorem, což v úterý podtrhlo zahájení výroby modelu Aygo X s hybridním pohonem....

16. listopadu 2025

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Florbalisté Mladé Boleslavi vyrovnali 40. výhrou v řadě superligový rekord

Momentka ze souboje florbalistů Mladé Boleslavi a Vinohrad.

Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v 10. kole superligy na hřišti nováčka Ústí nad Labem 15:4 a čtyřicátou výhrou za sebou vyrovnali vlastní rekord v domácí nejvyšší soutěži.

15. listopadu 2025  21:44

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Největší ženský tenisový turnaj v Česku se přesouvá ze Sparty na Štvanici

Momentka ze čtvrtfinále Prague Open

Tenisový turnaj Livesport Prague Open se od příštího roku přesune z areálu pražské Sparty ve Stromovce na Štvanici. Soutěž se uskuteční na kurtech u Negrelliho viaduktu od 20. do 26. července....

15. listopadu 2025  18:05

Ceny top chalup vzrostly, prodejců přibylo. Reagují na zdražující se byty ve městě

Pohled z gauče, ze kterého se člověku opravdu nechce vstávat.

Cesta z města na chalupu či chatu jako řešení krize dostupného bydlení v metropoli vypadá jako dobrý nápad. Fungovat ale moc nemusí. Možnosti tu jsou, ceny těchto objektů padají v průměru až o...

15. listopadu 2025

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích.

Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V...

15. listopadu 2025  7:30

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Muž při hádce na ulici v Kladně bodl známého do zad, policie útočníka zadržela

ilustrační snímek

Bodnutím do zad skončil čtvrteční večerní konflikt dvojice mužů v Kladně. Policie případ vyšetřuje jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Zraněný muž je mimo ohrožení života. V době konfilktu byl...

14. listopadu 2025  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.