Pět rošťáků v pražské zoo. Malí gepardi se připravují na návštěvníky

Mláďata se narodila slepá, nyní už ale vidí, začínají jim růst první řezáky a po necelém měsíci života se pokoušejí o první nejisté kroky.
Nadále jsou však plně závislá na mateřském mléce a zůstávají společně se sedmiletou matkou v zázemním výběhu. Pokud bude jejich vývoj pokračovat příznivě, lidé je budou moci vidět v druhé polovině srpna, uvedl mluvčí zoo Filip Mašek.
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„Matka mláďat nás nepřestává překvapovat. Před lety přišla z Francie ve slabém psychickém i fyzickém stavu a tehdy jsem byl přesvědčený o tom, že mláďat se od této samice nikdy nedočkáme,“ uvedl kurátor savců Pavel Brandl.
Kondice samice se podle něj výrazně zlepšila až po příjezdu do Prahy. Loni sice poprvé zabřezla, porodila však mrtvé mládě. „I to nám ale dodalo naději, že je plodná a dokáže zabřeznout. Nyní porodila pět životaschopných koťat a chová se nad očekávání mateřsky,“ dodal.
Samice si pro porod vybrala venkovní výběh, což podle zoo přiblížilo odchov přirozeným podmínkám, zároveň to ale znamenalo větší riziko.
Mláďata například přečkala prudké lijáky na přelomu června a července. Promoknutí a následný zápal plic patří i ve volné přírodě mezi nejčastější příčiny úhynu geparďat. Podle chovatelů samice však své potomky chránila mimo jiné tím, že jim z husté srsti vylizovala vodu.
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Gepard štíhlý patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě jich podle zoo zbývá přibližně 7 000. Ani chov v lidské péči není jednoduchý, počet gepardů v evropských zoologických zahradách od roku 2020 klesl zhruba o čtvrtinu. Každé úspěšně odchované mládě je proto podle odborníků významným příspěvkem k zachování druhu.