Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pět rošťáků v pražské zoo. Malí gepardi se připravují na návštěvníky

Autor: ,
  13:34
Paterčata ohroženého geparda štíhlého se v Zoo Praha narodila 18. června 2026....

Paterčata ohroženého geparda štíhlého se v Zoo Praha narodila 18. června 2026. (16. července 2026) | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Paterčata ohroženého geparda štíhlého se v Zoo Praha narodila 18. června 2026....
Paterčata ohroženého geparda štíhlého se v Zoo Praha narodila 18. června 2026....
Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé...
Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé...
10 fotografií
V pražské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po osmi letech. Malí gepardi obývají zázemí zahrady, jejich maminka se o ně vzorně stará. Ovšem dosud nepřekonala nejrizikovější období života. Návštěvníkům se ukážou v druhé polovině srpna.

Mláďata se narodila slepá, nyní už ale vidí, začínají jim růst první řezáky a po necelém měsíci života se pokoušejí o první nejisté kroky.

Nadále jsou však plně závislá na mateřském mléce a zůstávají společně se sedmiletou matkou v zázemním výběhu. Pokud bude jejich vývoj pokračovat příznivě, lidé je budou moci vidět v druhé polovině srpna, uvedl mluvčí zoo Filip Mašek.

Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů

„Matka mláďat nás nepřestává překvapovat. Před lety přišla z Francie ve slabém psychickém i fyzickém stavu a tehdy jsem byl přesvědčený o tom, že mláďat se od této samice nikdy nedočkáme,“ uvedl kurátor savců Pavel Brandl.

Kondice samice se podle něj výrazně zlepšila až po příjezdu do Prahy. Loni sice poprvé zabřezla, porodila však mrtvé mládě. „I to nám ale dodalo naději, že je plodná a dokáže zabřeznout. Nyní porodila pět životaschopných koťat a chová se nad očekávání mateřsky,“ dodal.

Samice si pro porod vybrala venkovní výběh, což podle zoo přiblížilo odchov přirozeným podmínkám, zároveň to ale znamenalo větší riziko.

Mláďata například přečkala prudké lijáky na přelomu června a července. Promoknutí a následný zápal plic patří i ve volné přírodě mezi nejčastější příčiny úhynu geparďat. Podle chovatelů samice však své potomky chránila mimo jiné tím, že jim z husté srsti vylizovala vodu.

Malí olomoučtí gepardi už dovádějí ve výběhu. Zoo prozradila, kdy je lze vidět

Gepard štíhlý patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě jich podle zoo zbývá přibližně 7 000. Ani chov v lidské péči není jednoduchý, počet gepardů v evropských zoologických zahradách od roku 2020 klesl zhruba o čtvrtinu. Každé úspěšně odchované mládě je proto podle odborníků významným příspěvkem k zachování druhu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...

Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v pražské Hostivaři. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných příslušníků....

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

Pět rošťáků v pražské zoo. Malí gepardi se připravují na návštěvníky

Paterčata ohroženého geparda štíhlého se v Zoo Praha narodila 18. června 2026....

V pražské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po osmi letech. Malí...

16. července 2026  13:34

Bral jsem ji jako babičku, řekl soused. Za pokus o upálení dostal mladík dvanáct let

Soud řeší případ Filipa Votýpky, který měl zápalit byt své starší sousedky a...

Soud uložil 12 let vězení Filipu Votýpkovi za snahu o upálení seniorky, která byla jeho sousedkou v pražském panelovém domě. Mladíka uznal vinným za pokus o obecné ohrožení, protože založený požár...

16. července 2026  13:04

USK míří v Eurolize do Bourges, Žabiny zahájí kvalifikaci proti Crvené zvezdě

Pauline Astierová z USK Praha přihrává v zápase Euroligy proti Bourges.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se utkají v Eurolize v základní skupině D s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konut, nebo Panathinaikos...

16. července 2026  12:48

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...

16. července 2026  12:09

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

Pád jeřábu v Prosecké ulici v Praze 9. (16. července 2026)

Policie a hasiči zasahují v Prosecké ulici v Praze 9. Převrátil se zde jeřáb, který strhl troleje.

16. července 2026  9:55

Na kole podél Labe pohodlněji. Úzkou pěšinu nahradila asfaltová cesta

Nový desetikilometrový úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní...

Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhaní vznikla nová desetikilometrová cyklostezka. Dosavadní úzkou pěšinu nahradila zpevněná asfaltová cesta. Celkové náklady činily 129 milionů korun, z toho...

16. července 2026  9:27

Tramvaje v Karlíně už opět jezdí oběma směry

Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka na pražské tramvajové trati, která...

Pražský dopravní podnik obnovil v Karlíně provoz tramvají i ve směru na Palmovku. Omezení platilo od pondělí, kdy asfalt vinou vedra porušil kolejnice.

16. července 2026  7:30

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

16. července 2026

Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

Tatra 805 ve verzi Komando ve Vojenském technickém muzeu Lešany

Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.

16. července 2026

Na okraji Prahy hořel zemědělský objekt, hasiči nasadili osm proudů

V Cholupicích hoří hospodářská budova v areálu místního statku. (15. července...

Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahovali v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl ve středu kolem 17. hodiny zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření...

15. července 2026  16:03,  aktualizováno  20:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jeho fyzický výkon zaujal policisty. Hledají geronta, který se vloupal do domu

Kriminalisté hledají starého muže, který se vloupal do domu.

Policie pátrá po nezvykle starém člověku, který se vloupal do jednoho z domů v pražských Čakovicích. Jeho věk sice nedokážou odhadnout, zaujal je nicméně jeho fyzický výkon.

15. července 2026  15:30

Chyběla mu bývalá přítelkyně, na jejího nového partnera zaútočil sekerou

Ilustrační snímek

Soud se začal zabývat případem Michala Aubrechta, který podle obžaloby napadl sekerou partnera své bývalé přítelkyně. Muž skončil s vážným zraněním ruky, ale přežil. Protože Aubrecht ženě nejprve...

15. července 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.