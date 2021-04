Zoo otevírá venkovní expozice s omezenou kapacitou. Vyhne se propouštění

Zoologická zahrada se musí rychle probudit z opravdu dlouhého zimního spánku. Kromě dvou týdnů krátkého otevření na začátku prosince trval už od října.



„Od pondělí 12. dubna se na vás opět těšíme ve venkovních prostorách Zoo Praha,“ vzkazuje návštěvníkům ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Možnost částečně otevřít oznámila vláda teprve v úterý.

Rozvolnění přišlo právě včas, obzvláště pro některé zaměstnance zoo, jejichž náplní práce je péče o zákazníky. Právě těm totiž podle ředitele hrozilo v blízké době propuštění.

Zároveň se zoologická zahrada může pomalu začít vzpamatovávat ze ztrát, které se od začátku pandemie vyšplhaly do desítek milionů korun. Provoz zoologické zahrady je velmi finančně náročný. Vedle krmení patří mezi vysoké výdaje například veterinární péče nebo energie potřebné k vytápění pavilonů.

Vláda zatím neumožní zoologické zahradě fungovat v plném rozsahu. Zavřené zůstávají pavilony a další vnitřní prostory a v celém areálu může být najednou pouze pětina návštěvníků z celkové kapacity.

Zoo v době pandemie Od pondělí 12. dubna smí zoologická zahrada otevřít, ale naplnit může nejvýše dvacet procent své kapacity, což jsou asi čtyři tisíce návštěvníků.

Od začátku pandemie zaznamenala zoologická zahrada ztrátu ve výši 133 milionů korun.

Provozní rozpočet na letošní rok činí 354 milionů korun.

Za rok 2020 vynaložila zoologická zahrada 21,5 milionu korun na krmivo. Zvířata v zoologické zahradě denně spořádají 150 kilogramů masa. Na jídelníčku všech zvířat je téměř 500 různých položek.

Hlavní město Praha poskytlo zoologické zahradě mimořádnou dotaci 45 milionů korun na zmírnění dopadů pandemie.

Ministerstvo životního prostředí koncem března rozhodlo podpořit zoologické zahrady v Česku dotací v celkové výši 80 milionů korun.

Celkem deset zvířat ze Zoo Praha se zatím nakazilo onemocněním covid-19.

V rámci regulace návštěvnosti bude návštěvnický servis trojské zoo po celý den sledovat aktuální počet návštěvníků v areálu. Zájemci o návštěvu si budou moci naplněnost kapacity ověřit na webových stránkách zoologické zahrady.

Návštěvníci samozřejmě musí v celém areálu nosit respirátor a mohou využívat bezdotykové dezinfekční stojany.

Uchránit zoologickou zahradu před krachem z velké části pomohla Praha jakožto její zřizovatel. „Hlavní město Praha nám každoročně poskytuje zásadní provozní dotaci a masivně investuje do rozvoje naší zoologické zahrady. Nad tento rámec nám zřizovatel loni poskytl ještě dalších 45 milionů korun, aby zmírnil propad našich příjmů vzniklý v důsledku koronavirové krize,“ komentuje Bobek.

Volání zoologických zahrad o pomoc vyslyšelo koncem března i ministerstvo životního prostředí, které schválilo dotaci pro všechny licencované zoologické zahrady v Česku.

Do rozpočtu pražské zoo pravidelně přispívají i její příznivci a návštěvníci, a to prostřednictvím adopcí a sponzoringu zvířat. Jako velmi úspěšný hodnotí Bobek projekt Stravenky pro zvířata, který umožňuje podpořit zvířata i menšími částkami v řádech sta korun. Dárci mohou zvířatům doslova koupit oběd. „Osobně mě vůbec nejvíc těší podpora dětí a různé jejich projekty na pomoc naší zoologické zahradě,“ vyzdvihuje Bobek.

Díky všem těmto zdrojům a finančním rezervám zoologické zahrady tak podle Bobka v žádném případě nehrozí a nikdy ani nehrozil scénář, kterým v březnu pohrozil například ředitel ZOO Dvůr Králové, když uvedl, že v krajním případě bude zoologická zahrada muset zvířata utrácet, protože je nedokáže nakrmit.

Zvířata jsou opět zdravá

Covid-19 zasáhl koncem února i zvířecí obyvatele. Počínaje gorilím samcem Richardem se během několika týdnů nakazilo deset zvířat z řad goril a velkých kočkovitých šelem. „Naštěstí průběh onemocnění covid-19 u našich zvířat nebyl ani v jednom z případů život ohrožující a nyní jsou všichni ‚pacienti‘ již v pořádku,“ uvádí Bobek. Zoo přijala různá organizační opatření směřující k tomu, aby se v blízkosti potenciálně ohrožených zvířat pohyboval co nejmenší okruh lidí.

Covid-19 byl prokázán také u gorilí samice Bikiry. Ta v pátek uhynula na následky úrazu, uvedla pražská zoo.



Gorilí samec Richard

Znovuotevření čeká i sousední Botanickou zahradu hlavního města Prahy, bohužel vyjma skleníků. To ale návštěvníky nemusí trápit, jelikož zahrada se již zbarvila jarním kvítím a výjimečný zážitek nabídne i venkovní expozice. „V botanické zahradě nyní nastává to nejkrásnější období, kdy všechno kvete a rozkvétá a byla by škoda, kdyby o to veřejnost byla ochuzena,“ říká ředitel zahrady Bohumil Černý.