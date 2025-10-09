Komrsková radním navrhne, aby se funkce od 1. listopadu ujal ředitel odboru ochrany prostředí magistrátu Štěpán Kyjovský. Náměstkyně to odmítla komentovat. Ředitel zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou.
Hoidekrová pracuje v zoo jako náměstkyně útvaru kontaktu s veřejností, Pellešová ve funkci náměstkyně útvaru obchodu a služeb. Magistrát vypíše na ředitele otevřené výběrové řízení, které se podle Komrskové připravuje. Na některé z příštích schůzí radní rozhodnou, koho pověří řízením organizace do ukončení výběrového řízení. Komrsková odmítla nominaci komentovat do chvíle, než rada rozhodne.
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Ve středu se setkala se zaměstnanci pražské zoo. Chtěla je informovat o tom, jaké kroky magistrát chystá. „Zároveň šlo o snahu o uklidnění situace. Po absolvování několika schůzek v posledních dnech jsem navnímala, že koluje množství spekulací a neověřených informací. Považovala jsem za důležité je osobně rozptýlit,“ napsala Komrsková po schůzce na síť X.
Magistrát stále připravuje spolupráci s organizací Konsent, která se zabývá vztahy na pracovišti.
Rezignovala i náměstkyně
Server Seznam Zprávy ve čtvrtek informoval o rezignaci náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru pražské zoo Šárky Novákové. Přinesl svědectví několika jejích podřízených, podle kterých se stejně jako Bobek dopouštěla šikany.
Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo
Někteří zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.