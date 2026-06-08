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Zaměstnanci pražské zoo jsou přetížení, ukázal audit. Ředitelka slibuje změny

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  15:35
V pražské zoologické zahradě se podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžováním a také s finančním podhodnocením části pracovníků. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy.
Ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková

Ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Tisková konference k uvedení Lenky Poliakové do funkce ředitelky Zoo Praha. (2....
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Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poliakové, se kterým se v pondělí seznámili městští radní. Audit, který magistrát zadal na podzim loňského roku po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti, provedla společnost MK Psychology.

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Jedním ze zjištění, na které Poliaková v dopise magistrátu upozorňuje, je dlouhodobé přetížení části zaměstnanců, které souvisí s personálním podstavem zejména v provozních a zoologických týmech.

„Kriticky vnímáno je rovněž tabulkové platové ohodnocení, které v kontextu Prahy nutí některé zaměstnance hledat si druhá zaměstnání, což dále prohlubuje jejich fyzické i psychické vyčerpání,“ napsala ředitelka zoo.

Zoo Praha chce podle ní snížit fluktuaci zaměstnanců a ulevit přetíženým odborníkům. Proto plánuje požádat zřizovatele o navýšení počtu tabulkových míst i celkového objemu prostředků na mzdy.

Podle závěrů se část zaměstnanců také ze strany bývalých vedoucích pracovníků setkávala s nátlakovým stylem vedení, včetně křiku či ponižujícího chování. Zároveň ale chybělo vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti řízení lidí a práce s týmy. Také se ukázalo, že lidé vnímají některé interní procesy jako málo srozumitelné a ne vždy dostatečně transparentní, zejména pokud jde o odměňování.

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Ředitelka zoo v dopise dále uvádí, že na základě šetření už byly nebo jsou postupně zaváděny změny v personálním řízení. Mezi takové kroky patří například vznik nového personálního oddělení. „V minulosti v zoo specializované personální oddělení prakticky neexistovalo,“ napsala.

Zároveň zahrada podle dopisu přistoupila k řešení dlouhodobě neřešených konfliktů v jednotlivých týmech, a to i za pomoci externí mediace. „Cílem je s pomocí externích odborníků vyřešit dlouholeté konflikty. Nově vznikající problémy (které v kolektivu vznikají a vznikat budou) chceme řešit včas, kolegiálně a profesionálně, pomocí našich vnitřních kapacit,“ popsala ředitelka.

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Dalším krokem je větší otevřenost uvnitř organizace. Vedení začalo například pravidelně zveřejňovat zápisy z porad, aby měli zaměstnanci lepší přehled o rozhodování. Vedení zavádí i pravidelný interní zpravodaj a pracuje na sjednocení hodnot a směřování celé organizace. Zoo také připravuje jednotnější systém náboru nových pracovníků.

Audit pracovních vztahů v zoo si nechal magistrát zpracovat v reakci na loňskou rezignaci tehdejšího ředitele Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010. Někteří zaměstnanci ho obvinili z bossingu a šikany podřízených. Bobek obvinění odmítl, nicméně rezignoval. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.

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Zahradu od letošního března vede Poliaková, kterou v lednu jmenovali pražští radní. Do funkce nastoupila na šest let. V zoo pracovala už dříve v letech 2011 až 2013, kdy měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě.

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