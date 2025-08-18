Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká

Autor: ,
  21:02
Majitel zooparku ve Zvoli u Prahy, kde nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila, odvezl na žádost obce pryč levharta. Zvíře skončilo v soukromém chovu ve středních Čechách. Do konce týdne by z areálu měli odvézt i dvě pumy. V pondělí o tom informovala Česká televize (ČT).
Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma americká. V okolních lesích po ní...

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma americká. V okolních lesích po ní pátrají policisté společně s majitelem. (28. června 2018) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma americká. Na snímku druhý chovaný...
Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma americká. V okolních lesích po ní...
Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma americká. V okolních lesích po ní...
Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma americká. V okolních lesích po ní...
19 fotografií

Policisté nedávný případ z prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.

„Víme, že s povolením veterinární správy byl převezen levhart a jsme v očekávání, že tento týdne budou odvezeny i ty dvě pumy,“ řekl televizi starosta Zvole Miroslav Stoklasa (nestr.). Podle ČT je nyní levhart na půl roku u chovatele v Bašti.

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Veterináři ovšem uvedli, že provozovatel zooparku zatím nepožádal o povolení k přesunu dalších zvířat. „Aktuálně to kolegové prověřují. Pokud by se to potvrdilo, jedná se o porušení legislativy a dotyčnému bude uložena sankce,“ sdělil ČT zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Konec klouzání a ošívání se. Uniformy řidičů DPP přešije podle jejich podnětů

Premium

Po roce testování nových stejnokrojů dopravní podnik vyslyšel připomínky zaměstnanců a uniformy přešije. Úpravy ale překvapily, oblečení se změní víc, než mnozí chtěli. A ne všichni řidiči a řidičky...

18. srpna 2025

V Praze se srazil autobus s dodávkou, mezi zraněnými je i dítě

Pražští hasiči v pondělí krátce před polednem vyjeli k nehodě městského autobusu a dodávky. Vozidla zajistili, zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili komunikaci. Tři zraněné mimo ohrožení...

18. srpna 2025  11:59,  aktualizováno  13:58

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

18. srpna 2025  10:31,  aktualizováno  13:05

Hejková zůstane USK nablízku. V nové roli bude k ruce mladému realizačnímu týmu

Bývalá basketbalová trenérka Natália Hejková bude po konci působení na lavičce ZVVZ USK Praha pokračovat v týmu českých šampionek jako hlavní poradkyně. Šestinásobná vítězka Euroligy a členka Síně...

18. srpna 2025  12:38

Bodání do hlavy, uříznutý penis. Trest za brutální vraždu soka platí, řekl soud

Za surovou vraždu soka v lásce si muž původem z Ukrajiny odpyká 18 let ve vězení, potvrdil Ústavní soud (ÚS). Nového partnera své bývalé manželky útočník ubodal v červnu 2023 v chodbě za vstupními...

18. srpna 2025  11:37

Nájem ukrajuje pořádný kus příjmů domácností. Pražané přesto více utrácejí

Nálada spotřebitelů v Praze se drahému bydlení navzdory drží nad průměrem a úspory míří k obchodníkům. Zaplatit si týdenní dovolenou nebo uhradit nečekané finanční výdaje v řádu několika tisícovek...

18. srpna 2025  9:20

Odklad s Duklou? Ne, budeme hrát. Priske ocenil trojzubec i posilu: Přináší kvalitu

Sama v čele ligového pořadí byla fotbalová Sparta naposledy téměř před rokem. Po vítězství 2:0 v pátém kole v Liberci vévodí tabulce s dvoubodovým náskokem na Slavii. „Zatím jsme nic nedokázali,“...

18. srpna 2025  7:17

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

18. srpna 2025

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....

17. srpna 2025  23:31

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

17. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:05

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Hodina nula. V létě před 80 lety zmizela mnohasetletá komunita pražských Němců

Premium

Malý Berlín v Holešovicích, německé enklávy v jižní části Malé Strany, na Starém Městě, Královských Vinohradech a dalších lokalitách hlavního města v létě 1945 přestaly existovat. Zmizely staré...

17. srpna 2025

Karviná - Bohemians 1:2, hosté konečně uspěli, obrat zařídili Matoušek s Drchalem

Fotbalisté Bohemians po třech porážkách poprvé zvítězili, v 5. kole Chance Ligy uspěli v Karviné 2:1. Domácí sice vedli zásluhou Gninga, ještě v prvním poločase ale srovnal Matoušek a o třech bodech...

17. srpna 2025  14:23,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.