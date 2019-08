V pražské zoo museli uspat lední medvědici, dožila se 33 let

Zoo pak na svém profilu napsala, že veterinář musel provést u zvířete euthanázii.

„Na začátku letošního roku k tomu prodělala nejspíš mrtvici, tehdy se její stav ještě podařilo stabilizovat a dostávala pravidelně léky. V úterý ovšem ochrnula na pravou stranu těla, nejspíš vlivem další mrtvice, a i přes další medikaci a veškerou potřebnou péči nebyla šance na zlepšení,“ popsala zoo důvody k uspání.

„S Borou jsem v zoo strávila 22 let a jsem za to velmi ráda. Byla to klidná medvědice, ale uměla si prosadit svou a milovala jídlo, pro které by udělala skoro cokoliv. To, že jsem se mohla podílet i na odchovu její dcery Berty, považuji za velké štěstí,“ zavzpomínala vrchní chovatelka Denisa Zběhlíková.

Bora se v zoo dožila úctyhodného věku, jako horní hranice pro medvědice v přírodě se uvádí 26 let. Narodila se 20. listopadu 1986 ve vídeňské zoo a byla odchována matkou. Ve dvou letech odešla do zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Když tady rušili chov medvědů ledních, přestěhovala se Bora 10. 9. 1997 do pražské zoo.

V té době zde žili samec Alík a jeho dcera Pú. Boru zpočátku nechtěli mezi sebe přijmout, ale pak se karta obrátila a obě samice vytvořily podle stránek zoo jednotnou „ligu proti Alíkovi“. Často ho nechtěly pustit domů na krmení nebo mu dokonce nedovolily vylézt z bazénu.

Po několika měsících se ale vše uklidnilo, a když nakonec v květnu 2001 Pú odešla do Rigy, vytvořili Alík a Bora harmonický pár.

Po dvou nezdařených porodech pak 2. prosince 2003 Bora přivedla na svět mládě. Ač původně dostalo „klučičí“ jméno Albert, nakonec se ukázalo, že je to samička, a tak ji chovatelé překřtili na Bertu.

Berta je v zoo dodnes, stejně jako původem brněnský samec Tom, který do zoo přibyl v roce 2009. Samec Alík, otec Berty, uhynul v roce 2005 v úctyhodném věku téměř 27 let.