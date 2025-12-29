Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Autor: ,
  15:15
Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane 12 druhů zvířat. Například žirafy, sloni, lemuři, ale i masožraví ďábli medvědovití, kterým je ošetřovatelé „vyzdobí“ například křepelkami.

Do 4. ledna mohou lidé zahradu navštívit za zvýhodněné vstupné 100 korun.

„Zvířata sice Vánoce neslaví, ale díky tomu, že je slavíme my, tak jim můžeme nabídnout neprodané vánoční stromky. Ty získáváme přímo od prodejců a není tam tak riziko, že by obsahovaly třeba zbylé vánoční ozdoby nebo háčky,“ vysvětlila mluvčí. Dodala, že právě z důvodu zapomenutých ozdob či háčků, které by zvířata mohly ohrozit, zoo nemůže přijímat stromečky z domácností.

Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)
Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)
Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)
Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)
11 fotografií

Zvířata letos dostanou desítky smrků a jedlí. Kromě potravy plní podle mluvčí také roli nevšední hračky, která zvíře zabaví. „Jedná se o nový podnět, zvíře to baví a podněcuje ho to k mentální a fyzické aktivitě, což pak přispívá k celkové pohodě zvířat v pražské zoo,“ uvedla.

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Zejména sloni si pode ní se stromky obzvlášť vyhrají. „Můžeme pozorovat, že sloni před tím, než si na stromku pochutnají, tak ho chobotem různě zvedají do výšky, nadhazují si s ním nebo je různě lámou,“ popsala. Chovatelé slonům stromečky nazdobili jablky.

Krmení slonů stromky v pondělí v zoo přilákalo pozornost velkého množství návštěvníků.

Více zón bez petard. Novela zákona umožní Praze pyrotechniku zakázat úplně

Ke s ohledem na roční období vysoké návštěvnosti zřejmě přispívá i zlevněné vstupné, které zoo od 22. prosince do 4. ledna nabízí. Každý návštěvník zaplatí za vstup 100 korun, výjimkou jsou pouze senioři od 70 let, kteří mají standardně vstup za korunu. Běžné vstupné do zahrady je pro dospělé 330 korun na pokladně a 300 korun při nákupu přes internet, pro děti je cena 250 Kč, respektive 200 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz

Přeprava kol v metru

Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží...

29. prosince 2025  15:23

Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)

Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...

29. prosince 2025  15:15

Jak mám pojmenovat naši školu? Ředitel hledá inspiraci pro název i na sociální síti

Radko Sáblík, ředitel Střední průmyslové školy Preslova

S novým rokem dojde v Praze ke sloučení Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia s Hotelovou školou a Gymnáziem Radlice. Název nástupnického subjektu při zahrnutí obou současných jmen je však...

29. prosince 2025  14:32

Zloději ukradli v Praze tři auta kurýrů s jídlem, stála odemčená na ulici

Zloději o víkendu ukradli v Praze tři auta kurýrů. Řádně auta zajišťujte,...

Tři auta kurýrů rozvážejících jídlo ukradli o uplynulém víkendu zloději v Praze. Řidiči ve všech případech nechali svůj vůz odemčený a někdy i nastartovaný. Všechna tři vozidla se podařilo najít,...

29. prosince 2025

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

29. prosince 2025  12:30,  aktualizováno  13:28

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce...

29. prosince 2025  13:15

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

29. prosince 2025  11:48

Prahu pronásledují nedotažené tendry, DPP zopakuje výběr dodavatele trolejbusů

Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal pražskému dopravnímu podniku (DPP) a magistrátu pod stromeček nechtěný dárek. Zrušil miliardovou zakázku na 180 trolejbusů, a DPP tak musí výběrové...

29. prosince 2025  10:09

Od nového roku končí elektroautům a hybridům parkování v Praze zdarma

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Od Nového roku přijdou vozidla s registračními značkami EL o dosavadní výhody při parkování v Praze. Poplatku se nevyhnou žádná, elektroauta však budou mít nárok na slevu. Žádost o parkovací...

29. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Rittichovy splněné sny. Koučuje ho dětský idol. Válí a říká: Chytám i pro své kluky

Premium
David Rittich slaví výhru New York Islanders

Nevšimli si ho při draftu do NHL. Nikdy nenastoupil za nějakou z mládežnických reprezentací. Skaut klubu Calgary Flames ho objevil náhodou, když v Praze sledoval útočníka Daniela Přibyla. Přesto...

29. prosince 2025

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

28. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.