Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Do 4. ledna mohou lidé zahradu navštívit za zvýhodněné vstupné 100 korun.
„Zvířata sice Vánoce neslaví, ale díky tomu, že je slavíme my, tak jim můžeme nabídnout neprodané vánoční stromky. Ty získáváme přímo od prodejců a není tam tak riziko, že by obsahovaly třeba zbylé vánoční ozdoby nebo háčky,“ vysvětlila mluvčí. Dodala, že právě z důvodu zapomenutých ozdob či háčků, které by zvířata mohly ohrozit, zoo nemůže přijímat stromečky z domácností.
Zvířata letos dostanou desítky smrků a jedlí. Kromě potravy plní podle mluvčí také roli nevšední hračky, která zvíře zabaví. „Jedná se o nový podnět, zvíře to baví a podněcuje ho to k mentální a fyzické aktivitě, což pak přispívá k celkové pohodě zvířat v pražské zoo,“ uvedla.
|
Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné
Zejména sloni si pode ní se stromky obzvlášť vyhrají. „Můžeme pozorovat, že sloni před tím, než si na stromku pochutnají, tak ho chobotem různě zvedají do výšky, nadhazují si s ním nebo je různě lámou,“ popsala. Chovatelé slonům stromečky nazdobili jablky.
Krmení slonů stromky v pondělí v zoo přilákalo pozornost velkého množství návštěvníků.
|
Více zón bez petard. Novela zákona umožní Praze pyrotechniku zakázat úplně
Ke s ohledem na roční období vysoké návštěvnosti zřejmě přispívá i zlevněné vstupné, které zoo od 22. prosince do 4. ledna nabízí. Každý návštěvník zaplatí za vstup 100 korun, výjimkou jsou pouze senioři od 70 let, kteří mají standardně vstup za korunu. Běžné vstupné do zahrady je pro dospělé 330 korun na pokladně a 300 korun při nákupu přes internet, pro děti je cena 250 Kč, respektive 200 korun.