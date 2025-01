Společnost odmítla předat Praze 1 pronajatý Žofín, vyklidit ho měla do dneška

12:28

Agentura NKL, která měla do konce loňského roku od Prahy 1 pronajatý palác Žofín a do dnešního dne ho měla vyklidit, objekt odmítla městské části předat. Zástupci radnice a firmy se na převzetí nedohodli. Městská část zváží další kroky. Na místě to dnes řekly mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová a advokátka městské části Yvette Jamalová.