Ke změně dochází postupně v těchto dnech.
Letitou zažitou hlášku „Přestup na linky S a další vlakové spoje“ nahradila nově kratší verze „Přestup na vlak“.
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„Je to náš požadavek. Chtěli jsme, aby hlášení bylo kratší a univerzálnější,“ vysvětlil iDNES.cz mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.
Nové hlášení se postupně nasazuje do všech autobusů a metra a je spojené vždy se stanicí, odkud se dá přestoupit na jakýkoliv vlakový spoj. V tramvajích se hláška změní koncem září.
Upravenou větu do vozů MHD namluvil herec a dabér Jan Vondráček, mimochodem také hlas populárního výčepního Vočka ze seriálu Simpsonovi.
Ten před lety v roli hlavního hlasu pražské MHD nahradil Dagmar Hazdrovou a přemluvil hlášení všech stanic.
Jen ženský hlas na lince metra B je nápadně podobný zesnulé moderátorce Evě Jurinové, s jejímž hlášením stanic je linka neodmyslitelně spojena.
Jak potvrdil pražský dopravní podnik, hláška v barvě jejího hlasu je dílem umělé inteligence. „Ano, je to tak,“ řekla mluvčí DP Aneta Řehková.
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Ropid chystá i další úpravy v metru. „Došlo i k lehké úpravě a sjednocení textů na informačních panelech a hlášení na konečných zastávkách,“ doplnil Drápal.
Ropid také momentálně mění grafiku na obrazovkách v metru, kde s dopravním podnikem ladí i čas odjezdu nejbližšího metra, aby se neskryl příliš brzo a stihl ho ještě i cestující, který jde (nikoliv běží) po eskalátorech.