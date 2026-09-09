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Zní jako Jurinová, ale není to ona. V metru je slyšet nová věta, ale kdo namluvil „její“ linku?

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  12:46
Úprava grafiky odjezdových tabulí v metru (8. září 2026)

Úprava grafiky odjezdových tabulí v metru (8. září 2026) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Herec a dabér Jan Vondráček namlouvá hlášení do vozů MHD v Praze. (24. října...
Autobusy a tramvaje v Praze dostanou nový hlas. Dagmar Hazdrovou nahradí Jan...
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Drobná změna a nejspíš ne každý si jí už všiml. Hlášení v prostředcích pražské MHD dostalo novou větu. Týká se stanic a zastávek, v nichž se přestupuje na vlak.

Ke změně dochází postupně v těchto dnech.

Letitou zažitou hlášku „Přestup na linky S a další vlakové spoje“ nahradila nově kratší verze „Přestup na vlak“.

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„Je to náš požadavek. Chtěli jsme, aby hlášení bylo kratší a univerzálnější,“ vysvětlil iDNES.cz mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.

Herec a dabér Jan Vondráček namlouvá hlášení do vozů MHD v Praze. (24. října 2022)

Autobusy a tramvaje v Praze dostanou nový hlas. Dagmar Hazdrovou nahradí Jan Vondráček.

Nové hlášení se postupně nasazuje do všech autobusů a metra a je spojené vždy se stanicí, odkud se dá přestoupit na jakýkoliv vlakový spoj. V tramvajích se hláška změní koncem září.

Upravenou větu do vozů MHD namluvil herec a dabér Jan Vondráček, mimochodem také hlas populárního výčepního Vočka ze seriálu Simpsonovi.

Ten před lety v roli hlavního hlasu pražské MHD nahradil Dagmar Hazdrovou a přemluvil hlášení všech stanic.

Jen ženský hlas na lince metra B je nápadně podobný zesnulé moderátorce Evě Jurinové, s jejímž hlášením stanic je linka neodmyslitelně spojena.

Eva Jurinová na snímku z roku 2020

Jak potvrdil pražský dopravní podnik, hláška v barvě jejího hlasu je dílem umělé inteligence. „Ano, je to tak,“ řekla mluvčí DP Aneta Řehková.

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Ropid chystá i další úpravy v metru. „Došlo i k lehké úpravě a sjednocení textů na informačních panelech a hlášení na konečných zastávkách,“ doplnil Drápal.

Jaká verze se vám zamlouvá víc?

celkem hlasů: 105

Ropid také momentálně mění grafiku na obrazovkách v metru, kde s dopravním podnikem ladí i čas odjezdu nejbližšího metra, aby se neskryl příliš brzo a stihl ho ještě i cestující, který jde (nikoliv běží) po eskalátorech.

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