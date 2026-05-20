Falešný dopravce brutálně znásilnil ženu a vyhrožoval, že ji podřízne. Útočil už dříve

  13:07
Kriminalisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který pod falešnou identitou smluvního přepravce v dubnu brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu, navíc ji vyhrožoval pobodáním. Letos v únoru navíc v autě ohrožoval pěstmi jinou ženu. Nyní je ve vazbě, hrozí mu až deset let vězení. Policie hledá další poškozené.

Případ se stal v noci na 26. dubna. „Řidič, který se pravděpodobně vydával za smluvního přepravce, nabídl v centru Prahy dvěma jednadvacetiletým dívkám odvoz domů. Ty v domnění, že se skutečně jedná o přepravce, k muži nasedly,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Muž nejprve odvezl domů dívku, která seděla na zadním sedadle. „Již cestou začal druhou dívku sedící na místě spolujezdce, osahávat. Ta se od něj odtáhla, nicméně řidič ve svém jednání pokračoval,“ sdělila Kropáčová.

Poté, co dívka, která jela v autě vzadu, vystoupila a odešla domů, vyběhla z auta také dívka sedící u řidiče, jelikož se bála. „Řidič za ní vyběhl, začal na ni křičet a donutil ji si sednout zpět,“ uvedla mluvčí.

Dívku pak během jízdy opět začal osahávat, načež se opakovaně ohradila s tím, že zavolá policii. To však muže rozčílilo.

Nezavedl ji domů, ale k Cholupickému hřbitovu, kde ji brutálně znásilnil přímo v autě. K tomu jí ještě vyhrožoval, že ji podřízne.

Dívka ve strachu o život kladla muži jen minimální odpor. „Po tomto strašlivém aktu ji naložil a odvezl k jejímu bydlišti a odjel pryč. I přestože dívka prožila takto traumatizují událost, která ji způsobila nejen fyzickou, ale i psychickou újmu našla v sobě sílu a znásilnění oznámila na policii,“ uvedla Kropáčová. Jméno řidiče ani registrační značku vozidla dívka podle ní nevěděla.

Vulgární nadávky a pěsti

Následně začali případ vyšetřovat pražští kriminalisté z mravnostního oddělení. Podezřelého vypátrali a vyzvali k podání vysvětlení. „Skutek vehementně popíral s tím, že v době činu spal doma a s vozidlem nejezdil,“ sdělila mluvčí.

Kriminalisté pak auto ohledávali, přičemž se muž během toho pokusil s autem odjet a zahladit stopy. „Vzhledem k tomu, že tímto bezprostředně ohrozil nejenom zasahující policisty, ale mohl ohrozit i nezúčastněné lidi v místě ohledání, byl muž za použití donucovacího prostředku – hrozba namířenou střelnou zbraní zadržen,“ sdělila Kropáčová. Policisté pak v autě našli stopy, které podezření potvrdily.

Během následného vyšetřování navíc policisté zjistili, že letos v únoru oznámila jiná mladá žena, že ji stejný řidič, v té době skutečně pracující jako smluvní přepravce, ve vozidle napadl verbálně, vulgárně jí nadával, a napřahoval proti ní pěsti. Této mladé ženě se však podařilo z vozidla odejít.

„Na základě těchto zjištěných informací se domníváme, že podezřelý muž se tohoto obdobného jednání mohl dopustit již v minulosti opakovaně. Z tohoto důvodu prosíme všechny ženy, které mají negativní zkušenost s řidičem přepravní společnosti, který je vezl ve vozidle Škoda Octavia šedé barvy, aby se nám přihlásily prostřednictvím tísňové linky 158,“ uvedla mluvčí.

Dále policie upozorňuje zejména mladé ženy na to, aby se v případě, že se k nim smluvní přepravci nevhodně zachovají, či je dokonce ohrozí, obrátily na tísňovou linku, případně aby chování řidiče dokumentovaly.

