Znásilnil ženu, která před školou čekala na dítě. Soud recidivistovi potvrdil 12 let

Znalci Taze označili za pravděpodobného sadistu. Ženu přepadl se zbraní v jejím autě, oloupil ji a odvezl do lesa, kde ji přinutil k sexuálním praktikám.

„Uložený trest vzhledem k okolnostem případu rozhodně není trestem nepřiměřeně přísným,“ uvedl předseda odvolacího senátu Robert Pacovský.

Na jedenačtyřicetiletého Taze se kvůli jeho recidivě vztahovala sazba mimořádně zvýšená na pět až 16 let. Za mřížemi strávil více než polovinu života, byl desetkrát trestaný. Naposledy za to, že zfetovaný ohrožoval chodce v parku Stromovka, když tamtudy ujížděl před policisty kradenou dodávkou.

Taz přepadl mladou ženu loni v únoru šest dní po svém propuštění z věznice. Za denního světla přistoupil k jejímu zaparkovanému autu a namířil na ni pistoli.

Přiměl ji, aby si přesedla na místo spolujezdce a sklonila se pod palubní desku. Hrozil jí při tom prostřelením hlavy. Ačkoliv měl soudně zakázáno řídit, odjel s vozem ke Staré Boleslavi a po cestě z něj buď sebral, nebo vyhodil mobilní telefon, peníze a další věci.

V lese ženě spoutal ruce tkaničkou, přes hlavu jí přetáhl tričko jejího syna a znásilnil ji. Potom ji odvezl zpátky do Prahy a nechal ji tam v autě svázanou.

Před soudy Taz vůbec nevypovídal. Přiznal pouze to, že v daný den řídil ženin vůz. Policistům předtím předestřel verzi, že se s ní znal z dřívějška a že z Prahy odjeli na její žádost, aby sehnal drogy.

Sex s ním podle jeho tvrzení měla dobrovolně a spoutal ji pak proto, že „začala vyšilovat“. Soudy obhajobu odmítly jako hloupou a naprosto nelogickou, a to i vzhledem k tomu, že u ženy po útoku nastala posttraumatická stresová porucha.

Taz uvedl i to, že v době činu byl pod vlivem pervitinu a prášků. Podle justice ho to ale nijak neomlouvá, protože jako dlouholetý uživatel drog dobře věděl, jak na něj působí a že odbrzďují negativní rysy jeho osobnosti.

Napadená žena je cizinka, která v Česku žije bez rodiny přes deset let a legálně si vydělává. Tazovi se nijak nebránila.

Jako samoživitelka řešila v okamžiku přepadení zejména to, že pokud nepřežije, zůstane její dítě samo a před předáním do ciziny poputuje do ústavu. Soud jí přiznal nárok na odškodné ve výši 300 tisíc korun.