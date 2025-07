„Dnes v půl šesté bylo na tísňovou linku policie oznámeno rodinným příslušníkem sexuální napadení nezletilé dívky v parku v Mladé Boleslavi. Na místo ihned vyjely všechny policejní hlídky, které po pachateli začaly pátrat,“ sdělila redakci iDNES.czmluvčí policie Vlasta Suchánková.

Dodala také, že policie muže zanedlouho vypatrála, zadržela a podniká s ním potřebné úkony. Podle zdroje iDNES.cz by nezletilé dívce mělo být 16 let, ale vzhledem k věku to policie nemohla potvrdit.