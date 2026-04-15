Členové kutnohorské sekty měli strach z vůdce, ale věděli, co dělají, řekli znalci

Autor:
  15:01
Členové takzvané kutnohorské sekty souzení kvůli úmrtí muže při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku měli většinou hrůzu ze svého vůdce, ale věděli, co dělají. U hlavního líčení to dnes uvedli znalci z oboru psychiatrie a psychologie.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovaní podle nich netrpěli žádnými výraznými poruchami ani osobnostními anomáliemi. Jsou v převážné většině nadprůměrně inteligentní.

Státní zástupce viní šest obžalovaných z vydírání a neposkytnutí pomoci kvůli rituálům, které sekta prováděla v srpnu 2022. Jeden ze členů musel podle obžaloby na příkaz takzvaného léčitele pobývat nahý v lesích bez jídla a pití, ostatní ho jezdili kontrolovat. Když se muž pokusil o útěk, bili ho po celém těle dřevěnou tyčí.

Když skupina následně přijela muže zkontrolovat, našla ho v bezvědomí. Protože členové sekty věřili v léčitelské schopnosti svého vůdce, kolabujícího muže k němu odvezli. Ten ale odmítal pomoci, proto zavolali záchranáře. Podle pitevní zprávy byl ale muž v tu dobu už několik desítek minut, možná hodin po smrti.

„Za smrt muže při rituálech nemůžeme.“ Šest členů kutnohorské sekty odmítá vinu

Obžalovaní měli podle psychologa Petra Weisse ze svého vůdce až existenční strach. Členové k němu přišli jako k léčiteli a on jim v případě neposlušnosti vyhrožoval zhoršením jejich zdravotního stavu. Podle znalkyně z oboru psychiatrie ale strach a závislost na vůdci nesnížily ovládací a rozpoznávací schopnosti šestice. Jsou schopni se účastnit trestního řízení.

„Veškeré sekty spočívají v manipulování,“ uvedla psychiatrička. Psycholog doplnil, že ani zjištěný vysoký intelekt neznamená, že by nemohli obžalovaní páchat trestnou činnost. U některých z obžalovaných se však později dostavila mírná posttraumatická porucha či deprese.

Soud rozhodl v případu vraždy vůdce sekty z Kutné Hory, zubařka si odsedí 12 let

Vůdce sekty podle obžaloby kvůli rituálům zemřelého muže dlouhodobě týral. Vadilo mu, že měl dříve vztah s jeho partnerkou. Ještě před událostmi v lese ho zubařka spolu s jednou z obžalovaných na pokyn vůdce sekty v ordinaci nutili k odpovědím o údajném vztahu. Protože neodpovídal tak, jak chtěly, začaly mu trhat zuby. Vyhrožovaly, že mu vytrhají všechny.

Na podzim 2022 zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně – kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Městský soud v Praze poslal loni v červnu ženy do vězení na 13 a 12 let, obě se ale proti nepravomocnému verdiktu odvolaly. Hájí se tím, že jednaly na léčitelův pokyn a věřily, že jeho tělo po smrti zmizí.

Krajský soud v Praze pokračoval ve středu v projednávání případu šesti obžalovaných členů tzv. kutnohorské sekty (15. dubna 2026)
Šest bývalých členů takzvané kutnohorské sekty v pondělí u středočeského krajského soudu uvedlo, že se necítí být vinni z úmrtí muže při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku. (2. března 2026)
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. (10. června 2025)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

Hasiči zlikvidovali požár ubytovny a vyčíslili škodu. Střechu dál monitorují

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově hasiči ukončili zásah. Oheň je zlikvidovaný, na místo se ale budou vracet ke kontrole střechy pomocí termokamer. Předběžná škoda podle...

15. dubna 2026  8:25,  aktualizováno  13:43

Dělej, krev. Haló, slyšíte mě? Policisté zachránili muže, který se vážně pořezal

Policisté pomohli zachránit muže

Bleskovou záchrannou operaci mají za sebou policisté z Prahy 6. Pomáhali muži, který doma nešťastně propadl skleněnými dveřmi a zabodl si do podpaží střep. Z hluboké rány masivně krvácel a omdléval.

15. dubna 2026  13:43

OBRAZEM: Jako za starých časů. Malebná ulička uprostřed Prahy rozkvetla do krásy

Rozkvetlé jaro v legendární pražské ulici Na kocourkách.

Na první pohled nenápadná ulička Na Kocourkách ve Střešovicích skrývá jednu z nejpůvabnějších částí Prahy. Malé domky, úzké průchody i rozkvetlé stromy tu vytvářejí atmosféru staré vesnice uprostřed...

15. dubna 2026  12:01

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k...

15. dubna 2026  11:41

Zastupitelé Kladna schválili podmínky pro dvouletou dohodu s teplárnou

Teplárna Kladno

Kladenští zastupitelé schválili dokument, který upravuje záruky v dohodě s Teplárnou Kladno o dodávkách tepla pro další dva roky. Poté město spustí vlastní zdroj, řekl ve středu novinářům kladenský...

15. dubna 2026  10:53

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  15. 4. 9:20

„Upřímně nevím, jak to řešit.“ Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Ilustrační snímek

Zápisy do mateřských škol skončily a ředitelky a zřizovatelé vyhodnocují, kolik dětí se jim přihlásilo a kolik musejí odmítnout. Od začátku letošního roku jim zákon přikazuje najít místo pro každé...

15. dubna 2026  8:16

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

ilustrační snímek

Přesná data o domácím násilí na mužích v Česku chybějí, protože statistiky často nerozlišují oběti podle pohlaví. Podle odborníků ale muži často v hádce rezignují. I z důvodu, že by sami mohli být...

15. dubna 2026  6:40

Vědí, jaká jsem. Čechová jde za americkým snem. Co ji potká před vstupem do WNBA?

Emma Čechová z USK Praha před zápasem

Ze snu se stala realita za pouhé tři dny. Emma Čechová si před sezonou do hlavy zasadila, že by chtěla zabojovat o kontrakt v nejlepší basketbalové lize světa – americké WNBA. Minulý čtvrtek...

15. dubna 2026

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

14. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  22:34

Lvi hladce porazili českobudějovické volejbalisty a jsou jednu výhru od finále

Jakub Ihnát (21) ze Lvů Praha nahrává. Sleduje ho spoluhráč Pablo Crer.

Do finále extraligy volejbalistů mají po třetím zápase blíž obhájci titulu Lvi Praha. Na druhý pokus v sérii s Českými Budějovicemi uhájili domácí UNYP Arenu, a to jasným vítězstvím 3:0.

14. dubna 2026  22:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.