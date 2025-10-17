Zářící stezka napříč Evropou. Žluté lázně rozsvítí památky a dominanty kontinentu

Adam Hejduk
  15:48
Putovat napříč zářící Evropou budou moct již brzy návštěvníci Žlutých lázní. Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce Evropy. Není tak už nutné jezdit za různými památkami a dominantami do zahraničí, protože římské Koloseum nebo řeckou Akropoli bude od 31. října možné obdivovat přímo v podolském areálu.

„Příběh Evropy mě napadl, když jsem loni odcházela od rozsvíceného stromu na Staroměstském náměstí. Vybavila jsem si tradičně zobrazovanou Evropu podle řeckých bájí a napadlo mě, jak málo si připomínáme evropské tradice a hodnoty, které náš život utváří. Co nás spojuje a co je evropanství,“ popisuje Eva Poláčková, majitelka společnosti Decoled, která expozici realizovala.

Právě odkazem na řecké báje stezka začíná. Úplně první instalací je socha dívky na býkovi, která znázorňuje únos princezny Európy bohem Diem – podle níž nese celý kontinent své jméno.

Cesta dále vede celkem devíti zeměmi. Putování začíná v Holandsku, kde návštěvníci narazí na větrné mlýny či tulipány. Ve švédské části následně potkají vikingy i s jejich lodí, následované řeckými bohy či mýtickou Medúsou.

Okolo Eiffelovy věže a Versailles, pod londýnským Tower Bridge a pak skrze Španělsko a Portugalsko až zpátky do srdce Evropy. Pouť totiž končí u Bratislavského hradu a rozsáhlého panoramatu Prahy.

Letošní výstava má oproti předchozím ročníkům jiný nádech. Návštěvníci tu nenajdou vánoční nebo kouzelné motivy, jako tomu bývávalo.

OBRAZEM: Souhvězdí i apokalypsa v plamenech. Prahu rozzářil Signal Festival

„Chtěli jsme do veřejného prostoru vstoupit i v jiném duchu než jen vánočním a tohle je taková první vlaštovka. Letošní výstava je skutečně maximálně tematicky soudržná a navíc také edukativní,“ vyzdvihuje Poláčková.

Procházku je totiž možné pojmout i hravě. Plánek výstavy lze využít také jako de facto deskovou hru, která spočívá v plnění úkolů u některých světelných soch a obsahuje také QR kód, který odkazuje na vědomostní kvíz.

