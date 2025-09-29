Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) se dá očekávat, že počty nových případů budou i v následujících týdnech přibývat.
„Situace se může stabilizovat, pokud se zvýší proočkovanost a pokud budou důsledně dodržována preventivní opatření. Ta preventivní opatření jsou v zásadě velmi jednoduchá, ono se říká, že hepatitida tohoto typu je nemoc špinavých rukou, čili to základní preventivní opatření je mytí rukou, teplou vodou a mýdlem po použití toalety a před každým jídlem,“ uvedl primátor.
Kompetentním orgánem k řešení situace, kterou již hygienici nazývají lokální epidemií, je Hygienická stanice hlavního města Prahy. Metropole se však také hodlá podílet na osvětě.
„Nabídneme prostory, které jsou určené primárně pro reklamní účely, jde o městský mobiliář, třeba přístřešky městské hromadné dopravy, a v budově magistrátu, pro potřeby kampaně a edukace veřejnosti v souvislosti se šířením epidemie žloutenky,“ konstatoval v pondělí Svoboda s tím, že budou edukovat také zaměstnance hlavního města a spolupracovat budou s městskými částmi.
Informovat budou také letáky
Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) považuje za klíčové provést opatření proti šíření nemoci ve vozech a prostorech městské hromadné dopravy.
„Proto jsme se domluvili s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy na sérii kroků, které provádíme i v dopravním podniku. Chtěl bych všechny uklidnit, že se nemusí vůbec bát jezdit pražskou MHD. Nemáme v tuto chvíli žádné ohnisko v MHD. Nicméně držíme se toho, že zásadní je prevence, což znamená, že jsem dal pokyn dopravnímu podniku, aby se zpřísnila koncentrace dezinfekčních látek při pravidelném úklidu a četnost úklidu na aktuální možné technické maximum. Větší koncentraci (dezinfekce) teď dávat nemůžeme, to už by poškozovalo lak,“ sdělil Hřib.
Do informační kampaně se zapojí i dopravní podnik, který bude v reklamních stojanech publikovat materiály hygienické stanice. Jde o letáky Státního zdravotního ústavu upravené pro Pražany. Originály se zaměřují na cestování do zahraničí, pro pražskou MHD bude obsah upravený.
Vozy pražské hromadné dopravy včetně stanic s vyšším obratem cestujících bude dopravní podnik připraven čistit na základě dohody s hygieniky, a to ve stejné míře, jako při pandemii covidu-19. „Z té doby s tím máme zkušenosti,“ potvrdil dopravní ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Jan Barchánek.
Je tu i covid a chřipka
Pro hygienickou stanici byly náročné poslední dva týdny, kdy se k vysokým počtům nově nakažených žloutenkou váže zjišťování kontaktů, s nimiž nemocní přišli do styku.
„Je to obří objem práce, kdy kolegyně musí zajistit opatření u všech kontaktů, zejména, když je to v dětských kolektivech, tak je to velice náročné,“ připustila ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy Martina Marešová.
Podle ní je důležitá informovanost občanů, proto spolupráci dopravního podniku i magistrátu vítá.
„Je potřeba, aby všichni věděli, že tady to onemocnění je, aby všichni věděli, jak se proti tomu bránit, protože na rozdíl třeba od covidu je tu velice jednoduchá ochrana. Jednak je to osobní hygiena, ale na druhou stranu ta virová nálož v populaci na území hlavního města Prahy už je poměrně vysoká. Zdrojů onemocnění se nám tady pohybuje hodně, to znamená, že v tuto chvíli je fakt jediná spolehlivá ochrana očkování. Ochrana je dlouhodobá, po dvou dávkách se mluví o celoživotní ochraně. Myslím si, že stojí za to do toho ty peníze investovat, část pojišťoven očkování proplácí,“ podotkla Marešová.
Upozornila také na nárůst onemocnění covidem-19, kdy se objevila nová varianta stratus. Ta podle epidemioložky nemá závažný průběh, ovšem pro oslabené, chronicky nemocné a seniory může být hrozbou.
Marešová proto i v tomto případě radí přeočkování. Zamyslet by se podle ní měli lidé také nad očkováním proti chřipce, jejíž sezona začíná. „Státní zdravotní ústav už detekoval první dva případy, což znamená, že by mohla chřipková epidemie letos přijít dřív, než je obvyklé,“ uzavřela Marešová.