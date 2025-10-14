Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice hlavního města Prahy. Pro srovnání – zatímco loni v celé republice podlehli žloutence typu A dva lidé, letos do 5. října již úřady evidují 21 úmrtí.
„K většině úmrtí došlo u osob s rizikovým chováním a jiným chronickým postižením jater. Právě u těchto osob může mít závažnější až fatální průběh,“ uvedl ve zprávě o šíření hepatitidy A Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s oslabenou imunitou a nemocnými játry.

Nakažených žloutenkou přibývá, někteří čelí selhání jater. Nejhorší stav je v Praze

Z 21 letošních úmrtí bylo 19 mužů a dvě ženy. Téměř polovina z nich se týkala lidí ve věku 50 až 69 let. U zdravotních komplikací zemřelých SZÚ uvádí například jaterní selhání, chronické onemocnění ledvin, jiný typ chronické žloutenky, zánět slinivky břišní nebo cirhózu jater, v několika případech šlo o osoby bez domova a alkoholiky.

Letošní epidemie žloutenky neboli virové hepatitidy typu A je podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) druhá nejhorší od roku 1989. Více případů než letošních 1842 do 5. října bylo v roce 1996, a to 2083 případů za celý rok.

Praha hlásí za týden dalších 40 případů žloutenky. Začne jako viróza, končí v IKEM

Počet případů v Praze tvoří skoro polovinu celostátních, každý měsíc jich navíc přibývá. Zatímco v lednu hygienici v metropoli zaznamenali případů šest, v březnu jich bylo 18, v červnu 91 a v září 207. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Bátok doplnila, že za třináct dní října to je 120 nových a za poslední týden 86.

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže.

Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte

Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí. „Důsledná hygiena a očkování zůstávají nejúčinnější ochranou,“ uvedli hygienici.

1. října 2025
