Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku

Autor: ,
  14:50
Všechny stánky na vánočních trzích na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze budou kvůli lokální epidemii žloutenky typu A vybaveny dezinfekcí, uvedla mluvčí pořadatelské firmy Taiko Hana Tietze. Pražská hygiena zatím mimořádná opatření nechystá. Hlavní hygienička Barbora Macková požádala kraje i obce o posílení prevence a informovanosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr TopičMAFRA

„Ve všech stáncích bude k dispozici dezinfekce. Prodejci budou jídlo a pití servírovat stejně jako loni do jednorázového nádobí bez plastu, které lze dále recyklovat,“ řekla Tietze. Žádný stánek podle ní nebude používat vratné kelímky či hrnečky.

Poláci varují před cestami do Česka kvůli žloutence, počet nemocných láme rekordy

Mluvčí pražské hygieny uvedla, že organizace je připravena konzultovat či doporučit vhodná preventivní opatření v souladu s doporučením hlavní hygieničky. „Za Hygienickou stanici hlavního města Prahy aktuálně samostatné mimořádné opatření k vánočním trhům nevydáváme,“ uvedla Batók. Doplnila, že hygiena se nadále zaměřuje na podporu prevence, tedy důsledné mytí rukou a očkování.

Vánoční trhy na obou centrálních náměstích v Praze začnou 29. listopadu a potrvají do 6. ledna. Několik desítek stánků nabídne tradiční řemeslné výrobky i občerstvení jako svařené víno či pochutiny z grilu. Na pódiu se budou každý den odehrávat živá vystoupení. Náměstí bude dominovat 26 metrů vysoký smrk, který letos pochází z Jiřetína pod Jedlovou v okrese Děčín.

Vánoční trhy ve středních Čechách 2025: města lákají na koncerty i ruské kolo

Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2500 nakažených žloutenkou typu A, je to čtyřikrát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1989. Pořadatelé trhů by podle Státního zdravotního ústavu měli návštěvníkům zajistit nádoby s dezinfekcí účinnou na viry, nebo možnost mýt si ruce teplou vodou a mýdlem.

Vstoupit do diskuse

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku

Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)

Všechny stánky na vánočních trzích na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze budou kvůli lokální epidemii žloutenky typu A vybaveny dezinfekcí, uvedla mluvčí pořadatelské firmy Taiko Hana Tietze....

24. listopadu 2025  14:50

Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Městský soud v Praze

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání...

24. listopadu 2025  12:46,  aktualizováno  14:20

Kdo nemůže darovat, může inspirovat. O dojemných příbězích Sparťanské krve

Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině, na snímku šéf marketingu...

Byl rok 2007, když hokejová Sparta poprvé spolu s hráči a fanoušky obsadila odběrové místnosti v pražské Thomayerově nemocnici. Z desítek dárců se staly stovky, ze stovek tisíce. „Za devatenáct let...

24. listopadu 2025  12:39

Kdo může za dopravní kolapsy v Praze? V duelu se střetne Hřib s Scheinherrem

Rozstřel
Zdeněk Hřib a Adam Scheinherr

Prahu během posledních týdnů opakovaně postihl dopravní kolaps. K ucpaným silnicím se navíc přidaly výluky a komplikace tramvajové dopravy. Kdo za to může a jaká existují řešení? Nejen na to budou v...

24. listopadu 2025  10:48

České dráhy převezmou další Regiofoxy. Jezdit budou z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi

Strojvedoucí mají ke školení k dispozici soupravu RegioFox zapůjčenou z Pražské...

České dráhy převezmou do poloviny letošního prosince osm nových motorových vlaků RegioFox, poslouží regionální úrovni na cesty z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi. Do konce roku 2026 bude v regionu...

24. listopadu 2025  10:32

V Modřanech vzplál stánek s občerstvením, škoda atakuje milion

Hasiči zasahují u ranního požáru stánku s občerstvením v Modřanech (24....

V pondělí brzy ráno zasahovali hasiči u požáru stánku s občerstvením v pražských Modřanech. Nikdo nebyl zraněn, příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem šetření, podle prvotních informací...

24. listopadu 2025  8:24,  aktualizováno  9:20

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

22. listopadu 2025  14:11,  aktualizováno  24. 11. 9:13

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

24. listopadu 2025

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Hokejovou Spartu polil nový trenér Jaroslav Nedvěd živou vodou, zmrtvýchvstání vyvrcholilo nedělní demolicí na ledě Kladna 7:3 a skokem do čela extraligy. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Filip...

23. listopadu 2025  20:03

Prague Lions byli ve finále parkurového Super Cup pátí, vyhráli Rome Gladiators

Jezdec Emanuele Gaudiano z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového...

Prague Lions se znovu na pódium v parkurovém Super Cupu nedostali. V pražském finále tým manažerky Anny Kellnerové obsadil pátou příčku, měl 32 trestných bodů. Jedna chyba ho dělila od druhého místa....

23. listopadu 2025  18:51

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Dakarský hattrick? Nelze mít nižší ambice, ujišťuje Macík. Bere 116 pneumatik

Prezentace týmu MM Technology Martina Macíka na sedlčanském náměstí

Na zaplněném centrálním prostranství sedlčanského náměstí se v neděli s fanoušky rozloučila posádka kamionu týmu MM Technology v čele s Martinem Macíkem juniorem. Čeká je totiž 48. ročník soutěže...

23. listopadu 2025  18:28

Drony i senzor pro dávkování soli. Jak moderní rosničky bdí, aby auta neklouzala na D4

Premium
Údržba posypového vozu v centrále správy nového úseku dálnice D4.

Centrála správy nové D4 na hranicích kraje u Letů, všední den po desáté hodině dopoledne. V areálu poblíž dvou obřích sýpek obchází muž s vysokotlakou hadicí posypový vůz dálniční údržby a pečlivě...

23. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.