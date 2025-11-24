Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku

„Ve všech stáncích bude k dispozici dezinfekce. Prodejci budou jídlo a pití servírovat stejně jako loni do jednorázového nádobí bez plastu, které lze dále recyklovat,“ řekla Tietze. Žádný stánek podle ní nebude používat vratné kelímky či hrnečky.
Mluvčí pražské hygieny uvedla, že organizace je připravena konzultovat či doporučit vhodná preventivní opatření v souladu s doporučením hlavní hygieničky. „Za Hygienickou stanici hlavního města Prahy aktuálně samostatné mimořádné opatření k vánočním trhům nevydáváme,“ uvedla Batók. Doplnila, že hygiena se nadále zaměřuje na podporu prevence, tedy důsledné mytí rukou a očkování.
Vánoční trhy na obou centrálních náměstích v Praze začnou 29. listopadu a potrvají do 6. ledna. Několik desítek stánků nabídne tradiční řemeslné výrobky i občerstvení jako svařené víno či pochutiny z grilu. Na pódiu se budou každý den odehrávat živá vystoupení. Náměstí bude dominovat 26 metrů vysoký smrk, který letos pochází z Jiřetína pod Jedlovou v okrese Děčín.
Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2500 nakažených žloutenkou typu A, je to čtyřikrát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1989. Pořadatelé trhů by podle Státního zdravotního ústavu měli návštěvníkům zajistit nádoby s dezinfekcí účinnou na viry, nebo možnost mýt si ruce teplou vodou a mýdlem.