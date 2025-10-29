Epidemii žloutenky A se v Praze nedaří zastavit, roste zájem o očkování

Jana Sobíšková
  15:44
Zatímco v prvním říjnovém týdnu evidovali pražští hygienici za letošek 740 nakažených žloutenkou typu A, o tři týdny později, v témže měsíci, už jich je 939. Nemoc si také vyžádala svou jedenáctou letošní oběť. Stejně jako v předešlých případech úmrtí šlo o pacientku ze sociálně znevýhodněného prostředí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Leták informující o prevenci proti hepatitidě A od Státního zdravotního ústavu.
Leták informující o prevenci proti hepatitidě A od Státního zdravotního ústavu.
Jedním z projevů hepatitidy může být zežloutlé bělmo.
Virová hepatitida - ilustrační fotografie
7 fotografií

„Mezi oběťmi epidemie hepatitidy A je nově i čtyřicetiletá žena. Podle dostupných informací trpěla závažnými přidruženými onemocněními a dlouhodobě zneužívala alkohol. Tyto faktory přispěly k těžkému průběhu onemocnění,“ uvedla mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy Petra Batók.

Infekční žloutenka na pracovišti. Jak ochránit sebe i ostatní

Nákaza, která se rozšířila právě z prostředí lidí bez domova, kteří nemají přístup k důkladné hygieně, se velmi snadno dostala mezi majoritní populaci.

Žloutenka se týká celého Česka, Praha je však zasažená nejvíc, hygienici zde mluví o epidemii.

Kampaň je úspěšná

Proto hygiena ve spolupráci s hlavním městem a dalšími institucemi spustila od října informační kampaň, která Pražany varuje před snadnou nákazou a má je navést k očkování, coby nejlepší možné prevenci. Letáky, billboardy i spoty je možné vidět například v MHD, některých lékárnách, nemocnicích, vlacích, školách či domovech důchodců.

Kampaň je sice úspěšná, o očkování proti nákaze hepatitidou A nebo i kombinaci A a B, mají lidé čím dál větší zájem, vakcín ale není vždy dostatek.

Kdyby si lépe myli ruce, mohli žít. V Česku zabila žloutenka A za půl roku osm lidí

„Oproti loňsku máme trojnásobek naočkovaných. Tento trojnásobný zájem se snažíme pokrýt mimořádnými závozy vakcín,“ potvrzuje Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podle jeho slov do republiky právě míří mimořádná objednávka 60 tisíc vakcín, dvě třetiny z nich dětských, a to nad rámec toho, co je do konce roku ještě standardně objednáno.

Boj o vakcíny proti žloutence typu A, mnozí zájemci musí čekat. Zemřelo už 27 lidí

A jelikož v Praze je nejvíce nemocných a také těch, kteří se s nakaženými setkali, a tudíž potřebují mimořádnou vakcinaci, bude podle Fošuma distributor primárně zásobovat vakcínami právě metropoli. Dostatečná zásoba očkovacích látek má být v Česku do konce listopadu.

Jak redakci iDNES.cz potvrdila některá očkovací centra, vakcíny jim aktuálně nechybí a o očkování je velký zájem.

„V posledních týdnech skutečně zaznamenáváme zvýšený zájem o očkování proti virové hepatitidě. Nejvýraznější nárůst jsme zaznamenali v září, kdy jsme denně naočkovali průměrně okolo dvaceti osob, zatímco před obdobím zvýšeného zájmu to bývalo zhruba pět až deset osob denně,“ konstatovala Jana Merxbauerová z FN Motol.

Zvýšený zájem o očkování pozorují také ve FN Bulovka. „Od května do září jsme naočkovali celkem 640 pacientů na žloutenku A plus 109 pacientů na kombinaci žloutenky A+B. Z celkového počtu pacientů pak bylo 129 dětí, zbytek dospělí,“ přiblížila mluvčí Eva Stolejda Libigerová.

Očkování může zabránit propuknutí nemoci

Velkou část příchozích do očkovacích center tvoří právě kontakty nemocných, tedy ti, kteří přišli do styku s nakaženým žloutenkou A. Ti mají svou vakcínu zajištěnou právě z mimořádných objednávek. Toto takzvané ostexpoziční očkování zajišťuje hygienická stanice u praktického lékaře dotyčného nebo v očkovacím centru.

Je dobrovolné, bezplatné a může propuknutí žloutenky i zcela zabránit. „Lidé se mohou nechat očkovat do čtrnácti dnů od posledního kontaktu s nemocným. Mohou tak buď úplně předejít onemocnění, nebo alespoň jeho těžkému průběhu,“ vysvětluje Batók.

Záludnost žloutenky typu A? Malé děti bývají bezpříznakové, říká epidemioložka

Na toto očkování jsou vakcíny vždy k dispozici a hradí je stát, avšak pouze první dávku. Druhou si podle Batók mohou zájemci zajistit sami v době 6 až 18 měsíců po té první, přičemž prodleva mezi jednotlivými vakcinacemi se řídí typem očkovací látky.

Například na Bulovce naočkovali od začátku září do prvního říjnového týdne 26 kontaktů rodinných příslušníků pacientů s akutní hepatitidou A, z toho osm dětí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Epidemii žloutenky A se v Praze nedaří zastavit, roste zájem o očkování

Zatímco v prvním říjnovém týdnu evidovali pražští hygienici za letošek 740 nakažených žloutenkou typu A, o tři týdny později, v témže měsíci, už jich je 939. Nemoc si také vyžádala svou jedenáctou...

29. října 2025  15:44

Nevídaná míra násilí. Soud zamítl odvolání kominíka, který brutálně vraždil

Kominík Tomáš Láznička si odpyká 18 let vězení za obzvlášť surovou vraždu zákaznice. Ve středu o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl odvolání obžalovaného. Recidivista zavraždil...

29. října 2025  14:44

Když se sny plní. Martinec si užil ostrý start na Letné, musí ale zlepšit defenzivu

Ač obránce, pro tým byl víc prospěšný v útoku než před vlastní bránou. „Ofenzívu mám rád. I ze stopera jsem schopný kluky vepředu podpořit, to je moje silná stránka,“ říká sparťan Jakub Martinec.

29. října 2025  14:30

Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a...

29. října 2025  14:04

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...

29. října 2025

Skoro 200 tisíc za metr čtvereční v Praze. I to může být časem průměrná cena bytu

Suma kolem 200 tisíc korun za metr čtvereční? I to může být zanedlouho průměrná cena bytu v metropoli. Navzdory vysokým cenám letos prodeje jednotek lámou rekordy, jak ukazují aktuální data....

29. října 2025  9:50

Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Aby pozitivních zpráv ve sváteční večer pro fanoušky sparťanských fotbalistů nebylo málo, jednu přinesl i trenér Brian Priske. „Doufáme, že brzy na hřišti uvidíme i Lukáše Haraslína,“ pronesl na...

29. října 2025  6:25

Převrácený kamion blokoval v Praze nájezd na dálnici dlouhé hodiny

Převrácený kamion zablokoval v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leželo na boku. Komplikace trvaly několik hodin, komunikaci se podařilo znovu zprůjezdnit až...

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

V Lize mistrů druhá prohra. Nymburská defenziva tlaku Alby Berlín neodolala

Nymburští basketbalisté podlehli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Alby Berlín 78:94 a připsali si ve skupině B po úvodní výhře druhou porážku. Nezabránil tomu ani 20 body Sir’Jabari Rice. Na...

28. října 2025  16:08,  aktualizováno  29. 10.

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.