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Žloutenky typu C je v Praze nejvíc za deset let. Lidé o nákaze často nemají ani tušení

Jana Sobíšková
  7:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Za první pololetí letošního roku lékaři diagnostikovali nejvíce případů žloutenky typu C za posledních deset let. Podle odborníků mnozí pacienti o své nákaze dlouho nevěděli. Hepatitida C je totiž zákeřná tím, že probíhá skrytě.

Když se třiačtyřicetiletá Hana připravovala na operaci křečových žil, vystrašily ji výsledky z předoperačního vyšetření – ukázalo se, že má pozitivní test na hepatitidu C.

„Trochu jsem se zhroutila, protože jsem vůbec netušila, co to znamená. Jediné, co jsem si pamatovala, bylo, že v devadesátých letech tím onemocněla herečka Pamela Anderson a byla kolem toho velká aféra,“ uvedla žena žijící v Praze.

O nemoci dlouho nevědí, pak jim zničí játra. Žloutenky C je nejvíc za deset let

Loni v hlavním městě odhalili lékaři žloutenku typu C u 136 lidí. Od letošního ledna do června hlásí úřady celostátně už 952 případů, zatímco ve stejném období loni to bylo 711. Podle Státního zdravotního ústavu se jedná o nejvyšší počet nemocných za uplynulé desetiletí.

Podle odborníků nemusí vyšší čísla znamenat, že infekcí skutečně přibývá.

„Počty nově zachycených pacientů výrazně ovlivňuje to, kolik lidí se nechá vyšetřit. Díky osvětě dnes častěji odhalujeme i pacienty, kteří virus v těle nosili dlouhé roky, ale dosud o tom nevěděli,“ vysvětlila Soňa Fraňková, zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Nejde o nemoc narkomanů

Hepatitida C se nepřenáší pouhým fyzickým kontaktem, jako je podání ruky, polibek nebo jezení ze stejného talíře. Není ale ani pravda, že by se nemoc týkala jen narkomanů, jak se podle hepatologů lidé často domnívají.

„Přestože drogově závislí představují významnou rizikovou skupinu kvůli sdílení injekcí, nakazit se lze také při neodborně provedeném tetování nebo piercingu, či při přenosu z matky na dítě při porodu. Méně častý je přenos při pohlavním styku, to je přibližně v pěti procentech případů,“ vyjmenoval možnosti nákazy zástupce přednosty pro výzkum a výuku Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Jan Šperl.

Pacient se cítí zdravý

Pacienti navíc nemají žádné příznaky ani obtíže, na onemocnění se často přijde náhodou, stejně jako u zmíněné Hany.

„Hepatitida C je zrádná tím, že může být v těle desítky let skrytá. I když se jí říká žloutenka, téměř nikdo při ní nezežloutne. Pacient se cítí zdravý, má často normální jaterní testy, a přesto může virus postupně poškozovat játra,“ popsala Fraňková.

Zatímco ještě před několika lety byla léčba náročná a byla s ní spojena řada nežádoucích účinků, dnes jsou k dispozici moderní antivirotika. „Pacienti zpravidla jednou denně užívají tablety. Léčba má minimální nežádoucí účinky a téměř stoprocentní účinnost,“ uklidnila Fraňková.

Přibývá nebezpečné žloutenky C. Vázne hledání nakažených, problém je i s léky

Na hepatitidu typu C se dá s nynějšími metodami přijít snadno a rychle, a to běžným odběrem krve. Už za hodinu až dvě od přijetí vzorku laboratoří se ukáže, jestli se organismus s virem setkal a zda je infekce aktivní.

„Vyšetření anti-HCV navíc v IKEM provádíme nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pozitivní screening ale vždy ověřujeme dalším, specifičtějším testem, metodou PCR. Ta potvrdí, zda je virus v krvi skutečně přítomen,“ vysvětlila Denisa Viczénová, vedoucí Oddělení klinické biochemie IKEM.

Játra v ohrožení

Pokud hepatitida C zůstane dlouho neléčená, může trvale poškodit játra. V průběhu dvaceti až třiceti let může podle Fraňkové vzniknout jaterní cirhóza a zvyšuje se také riziko rakoviny jater. Zásadní je včasná diagnóza, přičemž vyšetření z krve může provést i praktický lékař.

Žloutenku typu C můžete dostat i z akupunktury, varuje přednosta interny

„Hepatologové v IKEM se ročně postarají průměrně o 250 nakažených. Dříve musela řada z nich na transplantaci. Největší překážkou není samotná léčba, ale to, že mnoho lidí o své infekci neví. Proto je důležité nevěřit mýtům a nebát se léčby,“ dodal Tomáš Hucl, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

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