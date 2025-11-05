Žena si všimla na lavičce zapomenuté kabelky, nemotorně si ji nacpala do tašky

  11:46
O svou značkovou kabelku s osobními věcmi přišla návštěvnice nákupního centra ve Freyově ulici v Praze 9. Zapomněla ji na lavičce a odešla. Mezitím si odložené tašky všimla neznámá žena. Policií zveřejněné záběry ukazují, jak ve spěchu cpe drahý doplněk do papírové tašky, neobratně sbírá vlastní věci ze země a mizí.

Majitelka kabelky odpočívala 8. října v nákupním centru s mužem na lavičce. Po chvíli se oba zvedli a společně odešli. Za sebou ale nechali značkovou kabelku, ke které se v mžiku vrhla jiná návštěvnice centra.

Policie pátrá po ženě ze záznamu, která v nákupním centru vzala cizí kabelku. (8. října 2025)
„Během několika okamžiků si ji doslova nacpala do papírové tašky a poté se značkovým lupem odešla neznámo kam,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na záběrech je vidět, jak podezřelé ženě vypadávají její vlastní věci, zatímco se snaží co nejrychleji opustit místo činu. Ve spěchu je sbírá a snaží se je vtěsnat zpět do tašky.

Zloděj ukradl seniorce peněženku, na místě činu však zapomněl telefon

„Když se poškozená na místo ztráty vrátila, kabelku tam už nenašla. Během chvíle tak přišla nejen o ni, ale i o peněženku s hotovostí a platebními kartami, o klíče od auta a mobilním telefon,“ sdělil Rybanský. Celkovou škodu odhaduje na několik desítek tisíc korun.

Okradené ženě nezbylo nic jiného než zablokovat platební karty a celou situaci oznámit policii. „Případ je prověřován pro trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ uvedl Rybanský.

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Pražská policie vyzývá kohokoliv, kdo ženu na záběrech poznává, aby kontaktoval linku 158. „Výzva platí i pro samotnou podezřelou, aby své nepochopitelné jednání přišla i s cizí kabelkou vysvětlit na kteroukoli policejní služebnu. Děkujeme,“ uzavřel mluvčí.

