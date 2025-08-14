Žena, která při obou činech byla oblečená celá v bílém, při krádežích odcizila celkem dvacet tisíc korun, platební karty a doklady. Oznámila to policejní mluvčí Eva Kropáčová.
První krádež se podle Kropáčové stala 24. července v prostoru tržnice v Praze 7. „Muž seděl na venkovním posezení a čekal na svoje objednané jídlo a mezitím si k vedlejšímu stolečku přisedla žena oblečená celá do bílého. Poškozený měl přes opěradlo vedlejší židle přehozenou příruční tašku. Žena v jeden okamžik využila jeho nepozornosti a zcela nenápadně tašku vzala a okamžitě z místa odešla pryč,“ líčí policejní mluvčí.
Z videa také vyplývá, že zlodějka využila toho, že muž se delší dobu díval do mobilního telefonu. Samotný stolek, kde okradený seděl, žena několikrát obešla.
Druhá krádež nastala o den později v supermarketu v pražské Písnici. Zde ženu zachytila kamera u pokladny. „Žena využila nepozornosti poškozené, která si zrovna vkládala nakoupené zboží z pásu do košíku a nechala v nákupním košíku položenou tašku i s peněženkou. V okamžiku, kdy se poškozená otočila pro zboží, jí žena postávající opodál odcizila peněženku a velmi rychle ji ukryla do výstřihu pod tričko,“ uvedla mluvčí pražských policistů.
Za krádeže ženě hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let. K tomu policisté přiznávají, že také prověřují další případy odcizených věcí, u kterých existuje podezření, že je má na svědomí stejná žena.
Policisté také prosí veřejnost, aby pomohla se ztotožněním ženy, a hledají i případné svědky. „Jakékoliv informace týkající se hledané ženy oznamte na linku 158,“ dodává Kropáčová.
