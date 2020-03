VIDEO: Zloději vykradli bývalý hotel, odnesli šestnáctery dveře i vanu

O případu informovala mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Pachatelé vnikli do budovy v době mezi 11. a 17. únorem. Vypáčili dveře do sauny a odtud se dostali do hotelu, který není v provozu.

Vnitřní prostory prohledali a poškodili při tom několik dveří a okenních výplní, čímž způsobili škodu za 73 tisíc korun.

Z budovy poté odnesli 16 dřevěných masivních jednokřídlých dveří a plastovou vanu, vše za 90 tisíc korun.

Lupiče zachytila kamera, policie zveřejnila videozáznam z vloupání a fotografie pachatelů. Veškeré informace k případu přijme na bezplatné lince 158 nebo telefonním čísle 974 879 740.