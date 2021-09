Zloděj vykradl sanitku, po ulici si pak vykračoval v záchranářské bundě

Do sanitního vozu se zloděj vloupal v noci 10. září. Kromě jiných věcí ve vozidle chyběla i služební bunda.

„Poté, co záchranáři vloupání oznámili, začaly hlídky propátrávat blízké i široké okolí. Dvě hodiny po činu si jedna z nich všimla muže, který se promenoval v okolí zastávek na I. P. Pavlova v bundě záchranáře,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.



Dopadený muž se nejdříve k vloupání nechtěl přiznat, policisty zavedl k místu, kde záchranářskou bundu údajně našel.

Nakonec se však přiznal, že vykradl sanitku a ve stejnou noc ještě i další auto. Podle policie způsobil škodu okolo 15 tisíc korun.



Dále pachatel policistům řekl, že o dva dny dříve měl co do činění s vloupáním do auta značky BMW. Policie ho navíc podezřívá i z krádeží v hotelích v Praze.

„Podezřelého, který je ve vazbě, od těchto činů neodradil ani fakt, že byl koncem července za obdobné skutky pravomocně odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 4,“ dodal Rybanský.