VIDEO: Zloděj ukradl z figuríny v obchodě luxusní šperk za sto tisíc

Krádež se stala 2.května přibližně ve tři čtvrtě na jednu odpoledne v jednom z obchodů v ulici Revoluční v Praze 1. Policie ale o případu informovala až nyní.

„Do obchodu přišel neznámý muž, který si prohlížel vystavené zboží. Jakmile prodavačka zašla do zázemí a on zůstal v prodejně sám, sundal z figuríny ve výloze zlatý šperk a okamžitě ho uschoval do kapsy bundy,“ sdělil mluvčí policie Tomáš Hulan.

Zloděj ukradl v obchodě luxusní šperk.

Na odchodu muž s prodavačkou ještě prohodil pár slov a poté zmizel.

Zlatý řetízek s přívěskem s textem Bvlgari má hodnotu sto tisíc korun.

Pachatele při činu ho zachytila bezpečnostní kamera. Policie žádá svědky, kteří muže poznávají, aby své informace sdělili na linku 158.