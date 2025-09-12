Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Autor:
  16:16
Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli policisté, které překvapila zejména jeho roztržitost při krádežích, kdy se stíhal během činu stříkat parfémem či skládat Rubikovu kostku. Mužovo bizarní chování zachytily kamery.

O případu informovala v pátek pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová, která podotkla, že muž se dopustil celkem čtyř krádeží, přičemž ve dvou případech se mu podařilo schránky vybrat.

Z kamerových záznamů, které policisté zveřejnili, vyplývá, že muž nejdříve zběžně zkoušel, jestli není některá schránka otevřená, poté odešel a nenápadně se vrátil s kovou tyčí. Tu využíval k prolomení zámků, pokud tyč nestačila, pomohl si čímkoliv dalším, co měl při ruce.

„Při své neúspěšné krádeži ulomil jedny dvířka a ty taktéž použil na páčení, i přesto se mu nepodařilo nic odcizit. U výdejního boxu strávil více než hodinu a v průběhu vloupání se stihl navonět, a dokonce si přímo u již částečně vypáčeného boxu začal skládat Rubikovu kostku,“ sdělila Kropáčová podle které se první loupež stala ve Vršovické ulici.

Zloděj vypáčil stovky schránek výdejních boxů v Praze, maskoval se deštníkem

Podle policejní mluvčí dokázal muž ze schránek odcizit několik drobnějších předmětů.

„Na Vršovickém náměstí se mu podařilo odcizit dvě krabice, v kterých bylo vodní chlazení procesoru a stojan na kytaru. K dalšímu vloupání došlo v ulici Počernická, kde se opět přineseným předmětem pokoušel vypáčit několik schránek, nicméně bezúspěšně. Poslední jeho případ, který se podařilo muži prokázat, byl z konce června letošního roku. Tehdy se opět pokusil vloupat do několika schránek, ale nic si zase neodnesl,“ dodala mluvčí.

Uvedla, že na odcizeném zboží muž způsobil škodu za pouhých několik tisíc korun, avšak na samotných schránkách je škoda mnohonásobně vyšší a dosahuje až bezmála padesáti tisíc.

„Kriminalisté na základě zajištěných stop, kamerových záznamů a další operativně pátrací činností zjistili totožnost podezřelého muže, kterého obvinili z trestného činu krádeže vloupáním, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let,“ dodala Kropáčová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...

12. září 2025  16:16

OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

U Nových Butovic v Praze vyroste mrakodrap nazvaný Top Tower, 125 metrů vysoká stavba bude opřena o deset metrů vyšší konstrukci znázorňující vrak lodi. Za projektem stojí výtvarník David Černý,...

12. září 2025  14:33

Polonahý muž vylezl v Praze na tramvaj a odmítal slézt. Zastavil provoz

Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla...

12. září 2025  11:12,  aktualizováno  14:22

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

12. září 2025  7:11

Děti ve středočeských obcích začaly školní rok v buňkách, hasičárně i hospodě

Dvě obce z okolí Prahy musely se začátkem nového školního roku hledat náhradní prostory pro výuku. Kvůli narušené statice školy a sporu se stavební firmou. Zatímco drtivá většina dětí se tak 1. září...

11. září 2025  17:50

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

11. září 2025  17:11,  aktualizováno  17:39

Překáží a ohrožují chodce. Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky

Nový pražský systém regulace sdílených dopravních prostředků zakazující poskytování elektrokoloběžek by měl začít platit od ledna příštího roku a radní města mají o jeho zavedení rozhodnout do 13....

11. září 2025  16:47

Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...

11. září 2025  16:09

Policie v kauze Dozimetr obvinila exšéfa pražského dopravního podniku Dvořáka

Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, napsal web Seznam Zprávy. Stalo se tak poté, co začal s...

11. září 2025  15:05,  aktualizováno  15:24

Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

Pražští policisté pátrají po mladíkovi, který se na konci srpna vozil na spřáhle metra a na Chodově poté utekl do tunelu. Kvůli jeho nebezpečné zábavě se tehdy asi na 40 minut zastavil provoz metra...

11. září 2025  14:08

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do...

11. září 2025  12:48

Spor o provoz pražských náplavek. Správce chce ušetřit, experti jsou proti

Otevřít otázku provozu pražských náplavek na čtvrtečním zastupitelstvu a změnit jejich správce. Tak si opoziční politici představují další postup řešení, které se dotýká těchto ikonických lokalit na...

11. září 2025  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.