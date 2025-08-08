Bizarní krádež v Praze: zloděj zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem

  10:58
Policisté v pátek ráno zadrželi muže, který v obchodním centru v Praze 7 odcizil trezor. Ke své smůle totiž jeho obsah začal zkoumat před nedalekou budovou policejního prezidia ve Strojnické ulici. Jeho počínání zachytily kamery.

Policejní prezidium | foto: MAFRA

Policisté popsali, že muž z nákupního centra trezor nesl asi 200 metrů, pak začal zkoumat, co obsahuje. „Co čert nechtěl, tuto aktivitu dělal přímo před vstupními dveřmi, a tedy pod kamerami, do budovy Policejního prezidia ČR,“ uvedla policie na síti X.

Muže proto ihned zadrželi členové policejní ochranné služby ve spolupráci s pražskými policisty. Ti také zahájili úkony trestního řízení.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík redakci iDNES.cz popsal, že situace byla na místě velmi kuriózní. K tomu podotkl, že v současnosti celou událost vyhodnocují a stahují k tomu i záznamy z bezpečnostních kamer, přesně pod nimi se totiž muž zastavil a začal si kradený trezor prohlížet.

Policisté přímo neupřesnili, z jakého trestného činu muže podezírají. Pokud by byl obviněn z krádeže vloupáním, mohl by mu soud v případě prokázání viny uložit až dvouleté vězení.

8. srpna 2025  11:25

8. srpna 2025  10:58

