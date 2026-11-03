Šestatřicetiletý muž se zajímal se především o stavební buňky, garáže a haly. K jeho prvnímu terči patřil pozemek v místní části Malín.
Poté, co přelezl plot, odstranil zámek u stavební buňky a vnitřní prostory prohledal. Odnesl si dva elektrokotle, hydroizolaci, pletivo a palety. Jen zde přesáhla hodnota odcizených věcí třicet tisíc korun.
Tím však jeho série neskončila. V Masarykově ulici pronikl do haly přes dřevěnou desku, kterou bylo zajištěno okno. Odcizil vysokotlaký čistič, autobaterii a elektroinstalační materiál v hodnotě téměř padesát tisíc korun.
Následně se pokusil vloupat i do vedlejší stavební buňky a tím, že prostříhal plechové vstupní dveře, způsobil majiteli další škodu za pět tisíc korun.
|
V ukradených botách šel na policii pro alkohol, potkal tam oloupenou prodavačku
Zvědavost zloděje zavedla také do areálu ve Vítězné ulici. Zde rozbil okno u garáže, otevřel si vrata a prostor prohledal. Zaujaly ho mimo jiné tři modely letadel na dálkové ovládání v hodnotě dvanácti tisíc korun. Odnesl si ale také řetězovou pilu a různé druhy kol na vozidla. Celková škoda na tomto místě se vyšplhala na devadesát tisíc korun.
Celková bilance jeho krádeží tak činí bezmála 170 tisíc korun. Po dopadení se muž kriminalistům na policejní služebně přiznal a s vyšetřovateli spolupracoval. Ve zkráceném přípravném řízení si vyslechl podezření z pokračujícího přečinu krádeže. V případě prokázání viny u soudu mu hrozí až tři roky odnětí svobody.