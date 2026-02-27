Městská policie do stanice metra B Zličín po oznámení vyjížděla 23. února krátce před 17. hodinou. Na mužovo chování ve vlaku upozornil dozorčí.
„Hlídka na místo dorazila právě ve chvíli, kdy močil přímo na nástupišti. Byl velmi agresivní, strážníky urážel a odmítal s nimi spolupracovat,“ popsala situaci mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Zveřejněné video mužovo chování dobře zachycuje.
Strážníkům odmítal prokázat totožnost, zaplatit pokutu za znečišťování veřejného prostoru a opustit prostory metra. Odpovídal výsměchem a nadávkami. Po výzvě strážníků, aby odešel, se otočil a zamířil k právě přijíždějícímu vlaku.
„Ty mi tady budeš vyhrožovat?“ osočoval strážníky, kteří mu zakázali nastoupit. Varovali ho, že pokud nástupiště neopustí, využijí proti němu donucovacích prostředků. Jeden ze strážníků muži na důraz kynul vztyčeným prstem. Muž jeho ruku odstrčil. V ten moment situace prudce eskalovala.
„Hlídka proto použila donucovací prostředky včetně slzotvorného prostředku a pout,“ uvedla mluvčí. Muž nepřestával být agresivní a tak byl předán do péče záchranářů za asistence strážníků a odvezen do nemocnice na vyšetření. Nadýchal 2,46 promile alkoholu.
„Až tam se jeho chování zklidnilo,“ uzavřela mluvčí s tím, že se případem bude dále zabývat správní orgán.