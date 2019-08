VIDEO: Autobusy na Zličíně jezdí odjinud, lidem radí informátoři

Cestující, kteří míří do Prahy ze středních Čech přes autobusový terminál ve Zličíně, si musí dát pozor, aby našli svou zastávku.

Dopravní omezení během první etapy oprav na autobusovém nádraží Zličín.

Práce budou podle Dopravního podniku (DPP) tvoří tři etapy, z nichž první trvá od pondělí 19. srpna do soboty 28. září, druhá od neděle 29. září do soboty 26. října a třetí od neděle 27. října do soboty 16. listopadu.

První den rekonstrukce cestujícím radí i informátoři z DPP. Změny v odbavování autobusů se také ukazují na devíti informačních tabulích u východu ze stanice metra.