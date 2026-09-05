„Neznámý pachatel ve středu 2. září telefonicky kontaktoval dva seniory ve věku osmaosmdesát a devětaosmdesát let, kdy se vydával za jejich synovce,“ informoval mluvčí pražských policistů Jan Daněk o události z vinohradské Sudoměřské ulice.
„Během hovoru uvedl, že jeho syn měl vážnou dopravní nehodu, při které měl usmrtit motorkáře a že mu nyní hrozí vězení. Současně požádal o finanční pomoc s tím, že potřebuje složit vysokou kauci, kterou údajně následující den vrátí,“ doplnil mluvčí.
Senioři však neměli k dispozici hotovost, ale řekli podvodníkovi, že vlastní investiční zlato. Ten je přesvědčil, že to pro složení kauce bude stačit. „Na základě jeho instrukcí senior vložil zlaté pruty do šedé nákupní tašky, vyšel před dům a předal je neznámému muži, který vystupoval jako kurýr,“ uvedl Daněk.
Podvodníka zachytila kamera, není mu sice vidět do tváře, ale policisté doufají, že by ho přesto mohl někdo poznat. Muži bylo okolo 50 let, byl zavalité, asi 160 cm vysoké postavy, snědé pleti a mluvil česky. Na sobě měl tmavé sako a kšiltovku, světle modrou košili a světle šedé kalhoty.
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Já podívám, kde nachází náš kuržier. Podvodník lámanou češtinou mámil ze seniora peníze
Ukradené zlaté pruty byly nastříhané na menší části, jsou přibližně třiceticentimetrové délky o šířce půl centimetru. Policisté proto žádají o pomoc obchodníky se zlatem, klenotníky, provozovatele zastaváren, výkupen drahých kovů i širokou veřejnost. „Pokud se někdo setkal s nabídkou prodeje nebo výkupu takto upravených zlatých prutů či jejich částí, ať neprodleně kontaktuje policii prostřednictvím linky 158,“ žádá mluvčí.
Zároveň policisté žádají řidiče, kteří projížděli Sudoměřskou ulicí v Praze 3 ve středu 2. záři okolo 20:00 a jejichž vozidlo bylo vybaveno palubní kamerou, aby se také ozvali.